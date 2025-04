Gestern noch war Party - zumindest bei den Edelmetallen. Nachdem US-Präsident Donald Trump neue, weltweite Zölle angekündigt hat, die sofort in Kraft getreten sind, kletterte der Gold-Future auf ein neues Allzeithoch. Der Silber-Future übersprang kurzzeitig die Marke von 35 Dollar. Doch die Freude währte nur kurz. Heute geraten sowohl Gold, aber vor allem Silber unter Druck. Silber fällt dabei Hand in Hand mit dem Ölpreis. Der Markt beginnt sich allem Anschein nach, auf eine Rezession, möglicherweise auf eine globale Rezession einzustellen. Damit gerät Silber - zur Hälfte Industriemetall - in einen Abwärtsstrudel. "Es ist derzeit eine ganz schwierige Situation, da noch nicht klar ist, ob es Ausnahmen bei den Zöllen gibt", sagt Markus Bußler und spielt damit unter anderem auf die hohen Goldbewegungen von London in die USA an. "Auf Waren aus Großbritannien sollen zehn Prozent Zoll fällig werden. Gilt das nun auch für Gold?" Im Rahmen der Einzelaktien steht dieses Mal Endeavour Silver im Mittelpunkt. Die Aktie geriet nach einer Übernahme deutlich unter Druck. Endeavour Silver will in Peru wachsen und hat dazu eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Das missfiel dem Markt. "Der Zeitpunkt überrascht, da Endeavour Silver gerade dabei ist, das Terronera-Projekt in Produktion zu bringen", sagt Markus Bußler. Sicherlich hätten viele gedacht, dass man erst einen Schritt nach dem anderen geht. "Vielleicht sitzen wir in zwei Jahren hier und sagen: Alles richtig gemacht", sagt Markus Bußler. Doch aktuell gehe Endeavour Silver ein hohes Risiko, da Terronera noch nicht in kommerzieller Produktion ist. Zudem geht es auch im Equinox Gold. Das Unternehmen muss die Los Folios Mine stilllegen, da eine Gemeinde sich bislang weigert, ein neues Abkommen zu unterschreiben. Hier dürften die Gespräche aber hinter den Kulissen weitergehen. Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldtelegramm.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube