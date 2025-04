© Foto: Yonhap - YNA

Pharma aus Indien, Rüstung aus Korea und Goldminen überraschen als Gewinner von Trumps neuer Zolloffensive. Während globale Börsen abrutschen, explodieren hier die Kurse.Trotz eines breiten Kurssturzes an den asiatischen Börsen gibt es am Donnerstag auch einige überraschende Gewinner von Donald Trumps neuer Zollpolitik. Vor allem Pharma-, Rüstungs- und Goldwerte verzeichneten spürbare Kursgewinne. US-Präsident Trump kündigte einen generellen Basistarif von 10?Prozent auf Importe sowie zusätzliche Zölle auf Länder mit hohen Handelsungleichgewichten an. Einige Sektoren blieben davon verschont - oder profitieren indirekt vom Wettbewerbsnachteil anderer Länder. Händler reagierten sofort mit …