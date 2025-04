Lone Star Funds ("Lone Star"") gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Lone Star Real Estate Fund VI, L.P. den Verkauf von Tokyo ("Tokyo Beta"), einem der größten Mietimmobilienvermögen in Tokio, abgeschlossen hat.

Tokyo Beta wurde von Lone Star gegründet, nachdem das Unternehmen zwischen Anfang 2020 und Ende 2022 mehr als tausend notleidende Kredite gekauft hatte. Nach der Akquisition führte Lone Star eine Umstrukturierung der Verwaltung von fast 1.200 Wohngemeinschaften durch, die von insgesamt mehr als 200 einzelnen Immobilienverwaltern verwaltet worden waren. Dadurch sollte der Betrieb auf einer zentralen, koordinierten Plattform für bezahlbare Mietobjekte, die von jungen Berufstätigen und Studenten genutzt werden sollten, rationalisiert werden.

Derzeit umfasst das umfirmierte Tokyo Beta-Portfolio mehr als 16.000 mietbare Zimmer und ist damit eines der größten Mietimmobilienvermögen in Tokio. Zu den kürzlich eingeführten Dienstleistungen gehören eine Miet-App für Smartphones, vereinfachtes Ein- und Auschecken, energiesparende Einrichtungen sowie pendlerfreundliche Elektro-Scooter. All das soll eine neue Generation junger Mieter in der Region ansprechen.

"Die heutige Ankündigung ist der Höhepunkt mehrerer Jahre Arbeit an der Umstrukturierung und Wiederbelebung dieses Portfolios, um es zu einer der attraktivsten Mietgemeinschaften in Tokio zu machen", sagte Jérôme Foulon, Global Head of Commercial Real Estate bei Lone Star.

"Dieses Portfolio zeigt die Bereitschaft und Fähigkeit von Lone Star, starke und vielversprechende Firmen aufzubauen, von denen nicht nur unsere Investoren profitieren, sondern auch die japanischen Verbraucher in Form von verbesserten Produkten und Dienstleistungen", fügte Mitsuo Matsunaga, Head von Lone Star in Japan, hinzu.

Die Investitionsplattform von Lone Star in Japan investiert seit über 28 Jahren aktiv im Land. In diesem Zeitraum hat Lone Star $9,6 Milliarden Eigenkapital in Vermögenswerte in der Region investiert verteilt auf fast 90 Investitionen -, womit es einer der aktivsten Investoren in der Region ist.

Über Lone Star

Lone Star ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die Fonds berät, die weltweit in Unternehmensbeteiligungen, Kredite, Immobilien und andere Finanzanlagen investieren. Seit der Gründung seines ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit einem Gesamtkapitalvolumen von rund 95 Milliarden US-Dollar arrangiert. Das Unternehmen strukturiert seine Fonds in drei Serien, nämlich Opportunity Fund, Commercial Real Estate Fund und U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investiert im Namen seiner beschränkt haftenden Partner, zu denen institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Staatsfonds sowie Stiftungen gehören, die medizinische Forschung, höhere Bildung und andere philanthropische Zwecke unterstützen. Weitere Informationen zu Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250401812382/de/

Contacts:

mediarelations@lonestarfunds.com