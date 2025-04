Der AXA Mental Health Report untersucht jährlich, wie es um die psychische Gesundheit der Menschen steht. In diesem Jahr lässt besonders aufhorchen, dass die Zahl der jungen Menschen zunimmt, die an mentalen Erkrankungen leiden. Die Altersgruppe der 65- bis 75-Jährigen ist wiederum am wenigsten betroffen. Aktuell leiden 34% der Deutschen unter Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Zwangsstörungen oder anderen psychischen Erkrankungen. Das ist ein Ergebnis des fünften AXA Mental Health Reports, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...