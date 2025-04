Delaware (www.fondscheck.de) - Erstmals hat der Lazard Nordic High Yield Bond Fund (ISIN IE000AN9WEJ9/ WKN A3DTD3) die Marke von 300 Millionen Euro an Assets under Management (AuM) erreicht, so Lazard Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressmeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...