Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Friedensgespräche für die Ukraine kamen nicht voran, stattdessen droht ein Handelskrieg, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Noch vor der für den 2. April angekündigten Veröffentlichung neuer US-Zölle sei bereits Ende des Monats publik geworden, dass sich Autoimporte in die USA um 25% verteuern sollten. Gleichzeitig habe die EU ihr 800 Milliarden schweres "ReArm Europe"-Programm konkretisiert. In Deutschland sei ein Fiskalpaket von bislang nicht für möglich gehaltener Größenordnung beschlossen worden. ...

