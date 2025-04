Wien (www.fondscheck.de) - Die Wiener Fondsgesellschaft Erste Asset Management hat einen neuen Laufzeitfonds für Hochzins-Unternehmensanleihen aufgelegt und startet damit in diesem Jahr bereits das dritte Produkt dieser Fondsgattung, so die Experten von "FONDS professionell".Der Erste Laufzeitfonds Hochzins 2030 II (ISIN AT0000A3HRV9/ WKN nicht bekannt) investiere in hauptsächlich auf Euro lautende Unternehmensanleihen der Bonitätsstufen High Yield mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Zur Absicherung würden zusätzlich auch Investment-Grade-Unternehmensanleihen beigemischt. Die erwartete Rendite des Startportfolios liege bei rund 3,50 bis 4,50 Prozent. ...

