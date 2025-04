Mladá Boleslav (ots) -› Bonusprogramm von Škoda Motorsport für Fahrer und Teams, die einen Škoda Fabia Rally2 einsetzen, startet mit erweitertem Preisgeldschema in seine zweite Saison› Bei der bevorstehenden Rallye Sierra Morena kämpfen 13 Škoda Fabia Rally2-Fahrer um Gutscheine im Gesamtwert von 40.000 Euro› Škoda Motorsport unterstützt Kundenteams weiterhin umfassend; zum Auftakt der FIA Rallye-Europameisterschaft 2025 kehrt der Vor-Ort-Teileservice zurückAm kommenden Wochenende beginnt mit der Rallye Sierra Morena (4. bis 6. April 2025) die FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC). Der Asphaltlauf in Südspanien markiert zugleich den Auftakt für die zweite Saison des Škoda Motorsport Bonusprogramms. Insgesamt 21 Fahrer haben sich für das Incentive des tschechischen Automobilherstellers eingeschrieben, 13 davon sind mit einem Škoda Fabia Rally2 für die Rallye Sierra Morena gemeldet.Für sein diesjähriges Bonusprogramms hat Škoda Motorsport das Preisgeldschema erweitert. Während der gesamten Saison können 21 Fahrer aus 17 Kundenteams bei jedem ERC-Lauf Gutscheine für Ersatzteile im Wert von 40.000 Euro gewinnen. Einen Laufsieger belohnt Škoda Motorsport mit einem Gutschein über 20.000 Euro, Platz zwei bringt 12.000 Euro und Rang drei 8.000 Euro für die Ersatzteilkasse. Die Gutscheine lassen sich in direkt bei Škoda Motorsport bestellte Ersatzteile umsetzen.Falls ein für das Bonusprogramm eingeschriebener Fahrer in einem Škoda Fabia Rally2 den EM-Titel gewinnt, erhält das Team 50.000 Euro Nachlass beim Kauf eines neuen Škoda Fabia RS Rally2. Für Platz zwei in der Jahresgesamtwertung gibt es einen Gutschein über 25.000 Euro, das Team des Drittplatzierten in der Abschlusstabelle gewinnt einen Gutschein im Wert von 15.000 Euro.29 Crews sind bei der Rallye Sierra Morena für die ERC1-Wertung gemeldet - 14 davon vertrauen auf den Škoda Fabia Rally2Von den insgesamt 29 Teams, die bei der Rallye Sierra Morena in der ERC1 antreten, setzen 14 auf einen Škoda Fabia Rally2. Fahrer wie Mikolaj Marczyk aus Polen, der Bulgare Nikolay Gryazin und Robert Virves aus Estland haben ihr Können bereits in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft bewiesen. Der Italiener Andrea Mabellini und der Rumäne Simone Tempestini standen bereits bei ERC-Läufen auf dem Podest. Auch der tschechische Nachwuchsstar Dominik Stríteský, der spanische Asphaltspezialist José Antonio Suárez und der aktuelle ERC Junior-Meister Mille Johansson aus Schweden wollen eine starke Vorstellung zeigen.Offiziell trägt die Veranstaltung den Titel Rallye Sierra Morena - Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Mit ihr beginnt die diesjährige FIA Rallye-Europameisterschaft, die insgesamt acht Läufe umfasst. Die Rallye Sierra Morena feiert dabei Premiere im Saisonkalender. Der Event findet vom Freitag, den 4. April, bis Sonntag, 6. April, rund um Córdoba statt. 13 Wertungsprüfungen mit rund 210 Asphaltkilometern erwarten die Crews.Škoda Motorsport ist mit einem eigenen Service-Truck vor Ort und unterstützt die Teams mit Ersatzteilen, technischem Support und Expertise. Die Motorsportabteilung des in Mladá Boleslav beheimateten Herstellers ist im Service-Park angesiedelt, sodass Kundenteams während der Veranstaltung direkt vor Ort notwendige Teile kaufen können. Das beugt Ausfällen vor, die sonst wegen nicht verfügbarer Komponenten drohen könnten.FIA Rallye-Europameisterschaft 2025Rallye Sierra Morena (Córdoba, Spanien), 4.-6. AprilRallye Ungarn (Veszprém), 9.-11. MaiKönigliche Rallye Skandinavien (Karlstad, Schweden), 29.-31. MaiRallye Polen (Mikolajki), 13.-15. JuniRallye Metropolregion Rom (Fiuggi, Italien), 4.-6. JuliBarum Czech Rally Zlín (Zlín, Tschechische Republik), 15.-17. AugustRali Ceredigion (Ceredigion, Wales), 5.-7. SeptemberRallye Kroatien (Zagreb), 3.-5. OktoberPressekontakt:Andreas LeueReferent Tradition und ProjekteTelefon +49 6150 133-126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6005409