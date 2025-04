Hamburg (ots) -Mit der neuen Frühlingssaison präsentiert bonprix die mittlerweile fünfte Circular Collection und setzt damit erneut ein klares Zeichen für Kreislauffähigkeit und Transparenz in der Modebranche. Im Mittelpunkt steht der Digitale Produktpass: Jeder Artikel ist mit einem QR-Code ausgestattet, der zu einer digitalen Produktseite mit umfassenden Informationen zum Kleidungsstück führt. Die Kollektion ist Teil der Bündnisinitiative "Implementing Circularity in the Textile Industry" des deutschen Textilbündnisses, das kreislauffähige Lösungen in der Textilwirtschaft vorantreibt.Farbenfrohe Frühlingsmode - nachhaltiger und langlebigerUnter dem Motto "Spring Blush" bringt die neue Circular Collection von bonprix frische Farben und zeitlose Damen-Basics in den Kleiderschrank. Dazu gehören neben modischen Denim-Hosen ein luftiges Kleid, Shirts und ein Top. Neben den neutralen Tönen Schwarz und Ivory-Weiß sorgen knalliges Pink und Blush-Rosa für frühlingshafte Akzente. Die cleanen, minimalistischen Designs lassen sich zu vielen verschiedenen Looks kombinieren.Alle Styles bestehen aus 100 % GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle und wurden nach den Circular Design Kriterien von circular.fashion entworfen, die für den Einsatz von sicheren* sowie erneuerbaren und/oder recycelten Materialien, Recyclingfähigkeit und Langlebigkeit stehen. Dank hochwertiger Materialien und Verarbeitung bieten die Kleidungsstücke hohen Tragekomfort und können ihre Träger*innen über viele Saisons hinweg begleiten.Digitaler Produktpass für maximale TransparenzDer Digitale Produktpass ermöglicht Kund*innen, mehr über ihr Kleidungsstück zu erfahren. Nach dem Scannen des QR-Codes auf dem Hangtag und im Weblabel gelangen sie auf eine digitale Produktseite von circular.fashion, die alle wichtigen Informationen zum Lebenszyklus des Produkts bereitstellt. Dazu gehören Details zur Materialzusammensetzung und zu den Produktionsorten sowie Hinweise zur Pflege, um die Langlebigkeit zu erhöhen. Zudem zeigt die Seite auf, wie das Produkt am Ende seines Lebenszyklus wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann - sei es durch Wiederverwertung oder Recycling über die angebotene Take-Back-Option.Carolin Klar, Managing Director Product, Sourcing & Corporate Responsibility bei bonprix, erklärt: "Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur verantwortungsbewusste Materialauswahl und ressourcenschonende Prozesse, sondern auch Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit dem Digitalen Produktpass ermöglichen wir unseren Kund*innen genau nachzuvollziehen, woher ihr Kleidungsstück stammt, aus welchen Materialien es gefertigt wurde und welche Möglichkeiten es am Ende seiner Nutzung gibt. So wollen wir bewussten Konsum fördern und unseren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten."Gemeinsam für Kreislauffähigkeit in der TextilwirtschaftDie fünfte Circular Collection ist Teil der Bündnisinitiative "Implementing Circularity in the Textile Industry (https://www.textilbuendnis.com/en/buendnisinitiative-implementing-circularity-in-the-textile-industry/)" (ICTI) des deutschen Textilbündnisses, das 2024 von circular.fashion und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) initiiert wurde. bonprix, OTTO und die Otto Group engagieren sich zusammen mit anderen Textilunternehmen in dieser Initiative für die Entwicklung kreislauffähiger Textilprodukte und die Integration zirkulärer Prozesse in die Lieferketten. Im Rahmen der Initiative wurden die für diese Kollektion zuständigen Lieferanten aus Bangladesch und Indien in Workshops zu Themen wie zirkulärem Design, Digitalem Produktpass und Recyclingfähigkeit geschult.Darüber hinaus kooperiert bonprix auch mit der gemeinnützigen Organisation aktion hoffnung (https://www.aktion-hoffnung.de/page/arbeitsprinzipien). Als Sortierpartner prüft sie zurückgesendete Kleidungsstücke und sorgt dafür, dass diese weitergetragen oder hochwertig recycelt werden. Über einen kostenlosen Paketschein können Kund*innen ihre zirkulären Styles einfach zurücksenden.Stefanie Sumfleth, Vice President Corporate Responsibility, Technical Product & Sourcing bei bonprix, weiß: "Der Schlüssel zu nachhaltigem Wandel in der Textilwirtschaft liegt darin, Wissen und Erfahrungen zu teilen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Lieferanten können wir neue, zirkuläre Prozesse entwickeln und die Kreislauffähigkeit in der Branche vorantreiben."Die ICTI-Initiative wird im Sommer 2025 beendet, doch bonprix wird auch darüber hinaus in zirkuläre Lösungen investieren. Die nächste Circular Collection ist bereits in Planung, und künftig sollen noch weitere Produktkategorien mit dem Digitalen Produktpass ausgestattet werden.* Design unter Verwendung von Materialien, die eine verbesserte ökologische Nachhaltigkeit aufweisen und die Gesundheit von Menschen und Ökosystemen berücksichtigen.Über bonprixbonprix ist ein international erfolgreiches Mode- und E-Commerce-Unternehmen. 1986 als Katalog-Versandhändler in Hamburg gegründet, beschäftigt bonprix heute knapp 2.500 Mitarbeitende weltweit. bonprix verkauft in mehr als 25 Ländern Kleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder sowie Home- und Living-Produkte. Mit einem breiten Sortiment erreicht das Unternehmen in seinen europäischen Kernmärkten mehr als 10 Millionen aktive Kund*innen über seine Webshops und Apps. Als vertikale Fashion Brand vertreibt bonprix primär eigene Mode mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.Im Geschäftsjahr 2023/24 (29. Februar 2024) erwirtschaftete die bonprix Gruppe einen Umsatz von 1,52 Milliarden Euro und ist damit eines der umsatzstärksten Unternehmen in der Otto Group. 