Bonn/Berlin (ots) -Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen lag im März 2025 laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bei rund 253.500 Einheiten und damit um minus 3,9 % unter dem Wert des Vorjahresmonats. Die Rückgänge betrafen insbesondere die gewerblichen Kunden (minus 6 %), während sich die Zahl der privaten Zulassungen auf niedrigem Niveau stabilisierte (plus 0,5 %). Bei den Antriebsarten verzeichneten die Plug-in-Hybride einen Zuwachs von 65,8%. Die rein batterieelektrisch betriebenen Pkw (BEV) legten um 35,5 % zu. Stark rückläufig waren Benziner (minus 29,4 %) und Diesel (minus 21,7 %).ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn, Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland, kommentiert die aktuelle Entwicklung wie folgt: "Das Wachstum bei E-Fahrzeugen und Hybriden hat sich auch im März fortgesetzt. Auf Basis der aktuellen Neubestellungen können wir noch nicht sicher sein, ob sich dieser Trend auch im zweiten Quartal fortsetzt. Denn noch ist der Stau von Neufahrzeugen aus 2024, die von den Herstellern zum Erreichen der verschärften CO2-Flottenwerte erst in diesem Jahr zugelassen werden, nicht ganz abgebaut. Viele Privatkunden warten ab, welche Fördersignale von der sich bildenden Regierungskoalition kommen. Eines muss allen klar sein: Elektromobilität funktioniert nur als Gesamtsystem - vom vergünstigten Ladestrompreis über einen zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur bis hin zu einer degressiven finanziellen Förderung mittels Kaufprämien. Hier muss die Politik ganzheitlich denken und gezielte Anreize setzen."Im ersten Quartal sind laut dem KBA rund 665.000 neue Pkw und damit minus 4,3 % weniger Fahrzeuge zugelassen worden als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Der Gebrauchtwagenmarkt hingegen zeigte sich im März robust mit leicht positiver Tendenz. Mit rund 555.000 Besitzumschreibungen lag der Wert um 0,5 % über dem Vergleichswert des Vorjahres. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wechselten rund 1,637 Mio. Pkw die Besitzer, das waren 0,6 % mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.