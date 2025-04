VANCOUVER, British Columbia, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") verkündete heute den Abschluss eines Memorandum of Understanding ("Kooperationsvertrag" oder "MOU") mit Great Boulder Resources ("Great Boulder", ASX: "GBR") in Bezug auf eine potenzielle Zusammenarbeit für die Aufbereitung von Erz aus dem Great Boulder Side Well Gold Projekt durch die Mühle von Burnakura von Monument in Meekatharra, Westaustralien.

President und CEO Cathy Zhai erklärte dazu: "Ich bin Herrn Andrew Paterson, Geschäftsführer von Great Boulder, immens dankbar für die Berücksichtigung der Mühle von Burnakura als potenzielle Aufbereitungsstätte und für seine Bereitschaft, gemeinsam die für beide Parteien beste Lösung bei der Optimierung des Produktionspotenzials zu ergründen. Angesichts steigender Goldpreise auf historische Rekordhöhen werden Explorationsunternehmen hierdurch die Gelegenheit erhalten, profitable Einnahmequellen zu erschließen. Während kleinere Unternehmen nach wie vor mit ihren eigenen Herausforderungen zu kämpfen haben und sich mit den inhärenten Risiken der natürlichen Rohstoffindustrie zurechtfinden müssen, arbeiten wir Hand in Hand an der Herbeiführung einer Win-Win-Lösung in der Region."

Hintergrund

Infolge der erfolgreichen gewerblichen Produktion in der aufgerüsteten Anlage der Goldmine Selinsing für die Aufbereitung von Goldsulfidkonzentrat widmet sich Monument nun seinem Murchison Gold Project mit Blick auf die potenzielle gewerbliche Produktion. SRK Consulting (Australasien) Pty Ltd ("SRK") ist derzeit mit den wirtschaftlichen Abwägungen beauftragt. Dies beinhaltet eine Kapazitätsbewertung der Mühle von Burnakura in Bezug auf die Wiedereröffnung und potenzielle Aufrüstungsmöglichkeiten für bis zu 750.000 Tonnen pro Jahr. Mit einer Erfolgsbilanz im Aufbau und der Aufrüstung betriebsfähiger Bergbauanlagen setzt Monument weiterhin sein starkes Produktionsmanagement-Team für Wachstums- und Effizienzverbesserungen ein.

Monument verfügt über eine geschätzte Mineralressource von 5,59 Mt zu 2,12 g/t für 381 koz, bestehend aus einer angezeigten Mineralressource von 4,04 Mt zu 2,3 g/t Gold für 293 koz und einer abgeleiteten Mineralressource von 1,55 Mt zu 1,8 g/t Gold für 88 koz in Burnakura); sowie eine historische Mineralressource (JORC Resource) von 2,2 Mt zu 2,2 g/t Au für 153 koz in Gabanintha, zuzüglich einer freien Beteiligung von 20 % am Tuckanarra Gold Project.

Great Boulder ist ein Explorationsunternehmen für Mineralrohstoffe mit einem Portfolio, das eine überaus große Wertschöpfung im Bereich Gold und unedle Metalle in Westaustralien verspricht und von Greenfield-Projekten bis hin zu erweiterten Explorationsvorhaben reicht. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf das Side Well Gold Project in Meekatharra auf dem Goldfeld Murchison etwa 48 km nördlich von of Burnakura.

Abbildung 1.

Abbildung 1 ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17051c93-82c2-45cd-8777-c54aa16f929b

Kooperation

Das MOU zwischen Great Boulder Resources und Monument Mining ist ein für beide Unternehmen unverbindlicher Rahmenvertrag, um die Nachhaltigkeit der Anlage von Burnakura für die Erzaufbereitung aus dem GBR Side Well Project zu bewerten, die technischen, gewerblichen und logistischen Anforderungen für einen gemeinsamen Betrieb oder ggf. für die veredelte Aufbereitung zu ermitteln und die gewerblichen Bedingungen für die Erzaufbereitung in Burnakura auszuhandeln.

Da beide Parteien ihre jeweiligen Betriebstätigkeiten sondieren, ermöglicht der MOU-Vertrag GBR und Monument den Austausch der Sondierungsergebnisse, um die Bergbautätigkeit und Erzaufbereitung zu optimieren. Das MOU ermöglicht zudem eine Zusammenarbeit in den jeweiligen Kompetenzfeldern der beiden Unternehmen, einschließlich der Kenntnisse der lokalen Geologie und Goldmineralisierung, der Exploration und der Beziehungen zu lokalen Stakeholdern von GBR in Kombination mit der Expertise von Monument im Bereich von Aufbereitung, Bergbau und Metallurgie.

Für den Fall, dass Monument die Kapazität der Mühle von Burnakura für die Aufbereitung von Erz aus Drittquellen verwenden möchte, beinhaltet der Vertrag Vorzugsrechte in Bezug auf die Aufbereitung für GBR je nach Verfügbarkeit. Während der Laufzeit des Vertrags bliebt jedes Unternehmen für die eigenen Sondierungskosten verantwortlich.

Die Parteien werden zu gegebener Zeit eine endgültige Vereinbarung aushandeln.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 250 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich mit Blick auf die Nachhaltigkeit für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden wie auch der einwandfreien Unternehmensführung ein.

