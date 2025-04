Selters (ots) -Viele Menschen suchen heute nach einem Beruf, der nicht nur Sicherheit bietet, sondern auch Sinn stiftet und echte Veränderung bewirkt. 123MPU, ein führendes Unternehmen in der MPU-Vorbereitung, bietet unter der Geschäftsführung von Michael Craemer genau diese Möglichkeit: ein motivierendes Arbeitsumfeld, individuelle Entwicklungschancen und die Chance, Menschen auf ihrem Weg zu neuer Freiheit zu begleiten. Welches Arbeitsumfeld auf neue Mitarbeiter wartet und welche Benefits sie sich erhoffen dürfen, erfahren Sie hier.Im Vertriebsinnendienst und in der Kundenbetreuung klafft oft eine deutliche Lücke zwischen dem Wunsch nach Sinn und persönlicher Entwicklung sowie den realen Arbeitsbedingungen, die viele Unternehmen bieten. Statt etwas zu bewirken, sehen sich Mitarbeiter mit starren Strukturen, monotonen Abläufen und begrenzten Entfaltungsmöglichkeiten konfrontiert. Besonders für Menschen mit einem psychologischen oder beratenden Hintergrund stellt sich daher die Frage: Bietet der Vertriebsinnendienst überhaupt die Möglichkeit, Menschen zu unterstützen? Gibt es echte Entwicklungschancen, oder ist der Karrierepfad von Anfang an vorgezeichnet? Und vor allem: Lässt sich hier wirklich ein Unterschied machen - oder ist es nur ein weiterer Job ohne tiefere Bedeutung? "Wir als Arbeitgeber müssen genau diese Zweifel ernst nehmen und ein Umfeld schaffen, in dem Menschen nicht nur arbeiten, sondern wachsen können. Bei uns geht es nicht um starre Verkaufsgespräche, sondern um echte Beratung, nachhaltige Kundenbeziehungen und die Möglichkeit, etwas zu bewegen", betont Michael Craemer, Geschäftsführer der 123MPU."Arbeit muss sich gut anfühlen - und das hat nichts mit Kaffeeküchen oder Obstkörben zu tun", fügt er hinzu. "Es geht darum, dass Menschen in ihrem Job echten Sinn finden, sich entfalten können und spüren, dass sie etwas bewirken. Nur dann entstehen Motivation und langfristiger Erfolg." Mit der 123MPU hat der Unternehmer einen solchen Arbeitgeber geschaffen: Gemeinsam mit seinem Team begleitet er Menschen durch die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) und hilft ihnen dabei, ihre Fahrerlaubnis zurückzuerlangen. "Für viele unserer Kunden steht dabei mehr auf dem Spiel als nur ein Führerschein - es geht um Selbstbestimmung, berufliche Perspektiven und ein neues Kapitel in ihrem Leben", erklärt der Unternehmer. Und genau hier setzt er an: mit professioneller Unterstützung, maßgeschneiderten Lösungen und einem digitalen Konzept, das deutschlandweit Menschen erreicht. Für Michael Craemer ist es nicht nur ein Anliegen, fachliche Expertise zu bieten - zusammen mit seinen Mitarbeitern möchte er den Menschen auch durch Empathie und Verständnis eine echte zweite Chance ermöglichen.Mehr als nur ein Job: Wie 123MPU Mitarbeitern Sinn und Perspektive gibtDer Erfolg von 123MPU basiert nicht nur auf einem bewährten Konzept, sondern vor allem auf den Menschen, die es mit Leben füllen: Jeder Mitarbeiter spielt eine entscheidende Rolle dabei, Teilnehmern eine zweite Chance zu ermöglichen. Dabei geht es nicht nur um fachliche Expertise, sondern auch um ein tiefes Verständnis für ihre individuelle Situation. "Eine erfolgreiche MPU-Vorbereitung erfordert schließlich weit mehr als standardisierte Abläufe - sie lebt von einfühlsamer Beratung, präziser Analyse und individuellen Strategien, die den Teilnehmern tatsächlich weiterhelfen", erklärt Michael Craemer.Die Mitarbeiter bei 123MPU tragen deshalb nicht nur zur Weiterentwicklung des Unternehmens bei, sondern auch dazu, das Leben der Teilnehmer nachhaltig zu verändern. Sie erkennen individuelle Herausforderungen, ordnen Emotionen richtig ein und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen. "Die Arbeit bei uns bedeutet, Menschen dabei zu helfen, ihre Mobilität zurückzuerlangen - und ihnen damit ein Stück Unabhängigkeit und Selbstbestimmung wiederzugeben", verrät der Geschäftsführer. "Das macht die Tätigkeit nicht nur anspruchsvoll, sondern letztendlich auch besonders erfüllend."Aus diesem Grund legt Michael Craemer großen Wert auf ein motiviertes und engagiertes Team und bietet seinen Mitarbeitern mehr als nur einen sicheren Arbeitsplatz in einem neuen, modernen Büro: Er schafft eine Umgebung, in der sich Mitarbeiter fachlich und persönlich weiterentwickeln können, in der ihre Ideen geschätzt werden und in der sie von der weitreichenden Erfahrung anderer Mitarbeiter aus den Bereichen der Psychologie und der MPU-Begutachtung profitieren können. Kommunikation auf Augenhöhe, faire Vergütung, kontinuierliche Weiterbildung und langfristige Perspektiven sind hier gelebte Realität.Karriere mit Sinn: 123MPU sucht engagierte Mitarbeiter für Beratung & Betreuung123MPU-Geschäftsführer Michael Craemer sucht somit engagierte Mitarbeiter, die mehr als nur einen Job wollen - er sucht Menschen, die mit Leidenschaft beraten, betreuen und unterstützen. Ob im Vertrieb, in der Kundenbetreuung oder in der psychologischen Beratung - hier zählt nicht nur Fachwissen, sondern vor allem die Motivation, anderen zu helfen und aktiv an ihrer Weiterentwicklung mitzuwirken. "Offenheit, Empathie und lösungsorientiertes Arbeiten sind dabei essenziell", erklärt er.Gesucht werden Talente im Vertriebsinnendienst, in der Kundenbetreuung sowie MPU-Coaches mit einem Abschluss in Psychologie (B. Sc. oder vergleichbar). Im Vertrieb geht es darum, für jeden Teilnehmer das passende Programm zu finden und mit kompetenter Beratung den Grundstein für eine erfolgreiche MPU zu legen. In der Kundenbetreuung hingegen steht die enge Begleitung der Teilnehmer im Mittelpunkt - von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur Dokumentation. Wer einen Hintergrund in Psychologie oder Coaching mitbringt, kann als MPU-Coach in den 1:1-Sitzungen und Coaching-Calls entscheidende Impulse für langfristige Veränderungen setzen. "Wer sich in einem Unternehmen einbringen möchte, das Entwicklung fördert, sinnvolle Arbeit ermöglicht und echte Erfolge mitgestaltet, ist bei uns herzlich willkommen", fasst Geschäftsführer Michael Craemer abschließend zusammen.Sie möchten nicht nur arbeiten, sondern etwas bewirken und suchen eine sinnstiftende Tätigkeit in einem motivierten Team mit echten Entwicklungsperspektiven? Dann melden Sie sich jetzt bei Michael Craemer (https://karriere.123mpu.de) und bewerben Sie sich auf eine der offenen Stellen!Pressekontakt:123MPU GbR Psychologische- und Suchtberatung Craemervertreten durch: Tristan Craemer und Michael CraemerE-Mail: info@123mpu.deWebsite: https://www.123mpu.deOriginal-Content von: 123MPU GbR Psychologische- und Suchtberatung Craemer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175963/6005419