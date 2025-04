London (ots/PRNewswire) -Zeki Data hat die besten 2.000 Personen identifiziert, die sich weltweit auf grenzüberschreitende Forschung und Technik spezialisiert haben, und ihr zukünftiges Innovationspotenzial bewertet - darunter auch unterbewertete Akteure, die von Talentsuchern übersehen werden.Zeki Data, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen für alternative Daten, das hochpräzise F&E-Talentdaten liefert, hat die "Akteure" identifiziert, die die nächste Generation von Frontier-AI-Modellen entwickeln werden.Heute veröffentlicht: AI Moneyball ist ein kostenloses Briefing von Zeki Data darüber, wo sich die besten Frontier-AI-Talente heute befinden, was sie auszeichnet und wo man diese neuen, aufstrebenden Talente finden kann."Wir können genau erkennen, wer die nächste Welle von Frontier AI-Individuen ist, die die agentenbasierte KI-Innovation und das Wachstum anderer vertikaler Märkte anführen werden", sagte Tom Hurd, Geschäftsführer und Mitbegründer von Zeki Data. "Die aktuelle Frontier-AI-Kohorte übertrifft ihre Altersgenossen deutlich, und wir wissen, welche Akteure Unternehmen anwerben müssen, um weiterhin Innovations-Home-Runs zu erzielen."Woher weiß Zeki das?Zeki Data verglich eine Kohorte der Top 2.000 Personen, die an der Entwicklung der leistungsstärksten Frontier-AI-Modelle außerhalb Chinas beteiligt waren, mit einer Kohorte von 30.000 Personen mit den gleichen Fachgebieten im Bereich KI, die jedoch nicht ausgewählt wurden oder sich nicht für die Arbeit an Frontier-AI-Modellen entschieden haben.Zeki Data verfolgte und bewertete die Fortschritte der beiden Kohorten über einen Zeitraum von 10 Jahren anhand eines firmeneigenen Bewertungssystems, das auf mehr als 50 Variablen basiert. Die Variablen von Zeki Data messen ihre Fachgebiete, ihre Innovationsleistung, ihre berufliche Positionierung, ihre Fähigkeiten, ihren Einfluss und ihr Ansehen unter Gleichgesinnten.Die Ergebnisse zeichnen das Bild einer zunehmend konzentrierten Gruppe von Spitzenkräftenim Bereich der KI.Das charakteristische Verhalten der Frontier-AI-Kohorte wird in AI Moneyball von Zeki Data ausführlich beschrieben:- Die wichtigsten Fachgebiete: Die Fachgebiete der Kohorte konzentrieren sich stark auf acht der über 100 von Zeki Data kategorisierten KI-Spezialisierungen.- Top-Arbeitgeber-Länder: Die USA stehen erwartungsgemäß an der Spitze, aber auch europäische und asiatische Länder finden sich auf der Liste, ebenso wie das Vereinigte Königreich, Kanada und Australien.- Die drei wichtigsten Talentmerkmale: Es gibt Bildungs- und Berufserfahrungen, die in der Frontier-AI-Kohorte von 2.000 Personen konsistent sind und in der Vergleichskohorte von 30.000 Personen fehlen.AI Moneyballidentifiziert den Unterschied zwischen "Power Hitters", "Contact Hitters" und "Opposite Field Hitters" in der Oberliga der Frontier-AI. Zeki Data zeigt auf, welche Unternehmen führend oder zurückliegend sind und welche Auswirkungen datengesteuerte Talententscheidungen haben.Weitere Erkenntnisse über F&E-Talente und das vollständige AI-Moneyball-Briefing finden Sie unter www.zekidata.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2463194/5249264/Zeki_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/frontier-ai-moneyball-enthullt-eine-neue-generation-von-talenten-302419814.htmlPressekontakt:Lara Kline,media@zekidata.com oder +1 202-905-8370Original-Content von: Zeki Data, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179215/6005433