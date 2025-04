© Foto: Seth Wenig - AP

Ein Satz mit Sprengkraft: Nach Trumps Ankündigung neuer Mega-Zölle verliert der S&P 500 in Minuten 2 Billionen US-Dollar - und Investoren fliehen panisch aus US-Aktien.Der S&P 500 verlor am Mittwochabend innerhalb von nur 17 Minuten rund 2 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend umfassende Zölle auf Importe aus bis zu 60 Ländern angekündigt hatte. Die dramatische Rede erschütterte nicht nur die Wall Street, sondern sandte Schockwellen durch die globalen Finanzmärkte. Noch bevor Trump seine Rede begann, hatten die US-Aktienmärkte leicht im Plus geschlossen. Die Futures auf den S&P 500 lagen um 16:25 Uhr Eastern Time noch 1,7 Prozent im Plus …