Austin, Texas (ots/PRNewswire) -Trammell Venture Partners ("TVP"), ein in Austin ansässiges Risikokapitalunternehmen, gab heute die dritten Jahresergebnisse seiner firmeneigenen Studie über das Wachstum der Bitcoin-basierten Startup- und Risikokapitallandschaft bekannt. Untersuchungen von TVP zeigen, dass der Bitcoin-Startup-Sektor seinen Wachstumstrend in der Kategorie "Breakout" fortsetzte, in dem er neue Unternehmen gründete und in diese investierte, obwohl die insgesamt investierten Dollar aufgrund des breiteren Rückgangs der Risikoinvestitionen zurückgingen. Mit einem Anstieg der Anzahl der Transaktionen um 50 % im Vergleich zum Vorjahr und einem bemerkenswerten Anstieg der Finanzierungsrunden um 767 % seit 2021 konnte die Pre-Seed-Phase im Jahr 2024 an das Wachstum der Vorjahre anknüpfen.Die Analyse von TVP zeigt, dass Bitcoin-basierte Startups in der Frühphase zwischen 2021 und 2024 fast 1,2 Milliarden Dollar einnehmen werden, basierend auf vier Jahren Längsschnittdatenforschung."Die Daten von ein oder zwei Jahren mögen eine Anomalie darstellen, aber mit vier aufeinanderfolgenden Jahren des jährlichen Wachstums in der frühesten Phase der Bitcoin-Startup-Gründung bestätigen die Daten nun einen anhaltenden, langfristigen Trend in der Risikokategorie", sagte Christopher Calicott, Geschäftsführer von TVP. "Viele Unternehmer in der gesamten Kryptowelt betrachten den Bitcoin-Stack als den langfristigen Ort, um ihre Unternehmen aufzubauen. Das macht absolut Sinn: Die objektiv sicherste, zuverlässigste und dezentralste Blockchain ist die offensichtliche Plattform der Wahl, da es immer mehr Möglichkeiten gibt, sie aufzubauen. Und wenn diese Welle von Unternehmen in der Frühphase an Fahrt gewinnt, werden immer mehr Kryptowerte in den Bitcoin-Stack fließen - eine Kernthese von TVP."Die jährliche Veröffentlichung des TVP-Forschungsberichts "Bitcoin-Native Venture Capital Landscape Research Brief" erweitert die verfügbare Forschung für Bitcoin-Start-ups. Diese Forschung zielt darauf ab, die Institutionalisierung von Risikokapitalinvestitionen für diese aufkommende Wachstumskategorie innerhalb von Krypto- und Blockchain-Risikokapital zu unterstützen.Das TVP Bitcoin Startup Investment Research Brief steht zum Download bereit.Informationen zu Trammell Venture PartnersTrammell Venture Partners wurde 2016 gegründet und ist eine in Austin ansässige Early-Stage-Venture-Capital-Firma, die in Bitcoin-native, Sicherheits- und Datenschutz-Technologien sowie angewandte KI-Unternehmen investiert. Seit 2020 konzentriert sich TVP auf die Unterstützung von Gründern, die auf den Schichten des Bitcoin-Protokollstapels aufbauen, und zwar über die erste dedizierte, auf Bitcoin basierende VC-Fondsserie der Risikokapitalbranche: Die TVP Bitcoin Venture Fund Serie. Erfahren Sie mehr über TVP im Internet, auf LinkedIn, X oder finde einen Bitcoin-Job auf der TVP-Jobbörse für Bitcoin und Kryptowährungen.