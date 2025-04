DJ EU verlangsamt Tempo bei Vergeltungszöllen

DOW JONES--Die Europäische Union wird das Tempo ihrer geplanten Vergeltungsmaßnahmen gegen die von den USA verhängten Stahl- und Aluminiumzölle nach den Worten eines hochrangigen EU-Vertreters drosseln. Hintergrund scheint zu sein, dass US-Finanzminister Scott Bessent seine Handelspartner gewarnt hatte, dass sie im Falle von Vergeltungsmaßnahmen noch höhere Zölle riskieren würden.

Laut dem EU-Vertreter wird die erste Welle von Vergeltungszöllen auf US-Waren am 15. April in Kraft treten, was in etwa mit früheren Angaben übereinstimmt. Die Zölle auf eine zweite Reihe von Waren sollen nun erst Mitte Mai in Kraft treten. Dadurch werde Verhandlungen mit den USA mehr Zeit eingeräumt und die Regeln der Welthandelsorganisation würden eingehalten, so der Beamte.

April 03, 2025

