München (ots) -Dr. Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, hat zur Eröffnung des neuen Innovations- und Entwicklungszentrums des RFID-Spezialisten Tageos den Tech-, Life Science- und Biotech-Hub SKYGATE der Rock Capital Group besucht. In dem Komplex am Hallbergmooser Munich Airport Business Park (MABP) forschen bereits namhafte Unternehmen wie Praimera Biotech, Plectonic Biotech, Vermicon oder Samsung SDI Europa. Bei einem "Innovation-Walk" unternahm Herrmann eine Forschungsreise in die Zukunft der Krebstherapie, der Diagnostik und der RFID-Technik.Das 40.000 Quadratmeter große Hallbergmooser SKYGATE-Campus hat sich in den vergangenen Jahren und Monaten zu einem Eldorado für Spitzenunternehmen aus der Tech-, Life Science- und Biotechbranche entwickelt."Das SKYGATE ist ein Bekenntnis zur Zukunft Europas. Hier wird an bahnbrechenden Innovationen gearbeitet - von Krebstherapien über digitale Infrastrukturen bis hin zur Mikrobiologie. Diese Entwicklungen verbessern und verlängern unser Leben. Der Munich Airport Businesspark in Hallbergmoos ist ein leuchtendes Beispiel, für die enorme Wirtschafts- und Innovationskraft des Hightech-Standorts Bayern! Mein besonderer Dank gilt der Gemeinde Hallbergmoos, die zusammen mit der Rock Capital Group mit Weitsicht ein Wissenschaftscluster für Biotech & Life Science aufgebaut hat."Benjamin Henn, erster Bürgermeister der Gemeinde Hallbergmoos: "Die neuste Ansiedlung von Tageos beweist, dass der Munich Airport Business Park (MABP) in Hallbergmoos sowohl mit seinen harten als auch mit seinen weichen Standortfaktoren überzeugt. Wir werden die Entwicklung zu einem Biotech- und Life Science-Standort weiter vorantreiben und unterstützen - indem wir den MABP beispielsweise in seiner Vielfalt entsprechend vermarkten."Der Projektentwickler Rock Capital Group hat den rund 40.000 m² großen Campus SKYGATE in den vergangenen Jahren konsequent zu einem Tech-, Life Science- und Biotech-Hub entwickelt, indem er New-Work-Trends mit Forschungsflächen kombiniert hat. "Während sich neue Büroflächen seit Jahren in kollaborative Arbeitswelten mit ansprechendem Design entwickelt haben, sehen viele Laborflächen in Deutschland heute noch aus wie vor 20 Jahren. Dabei gibt es ausgerechnet für Forscher selten Home-Office. Sie müssen vor Ort sein. Im SKYGATE haben wir deswegen Themen wie Aufenthaltsqualität und Innendesign großgeschrieben, indem wir unsere Erfahrungen aus anderen erfolgreichen Büroentwicklungen eingebracht haben. Wenn sich auch Forscher und Entwickler am Arbeitsplatz wohlfühlen, können sie noch bessere Ergebnisse erzielen", erklärte Andreas Wißmeier, Geschäftsführer der Rock Capital Group.Flexible Open-Space-Büroflächen, Socializing-Spots, Meetingräume mit Konferenztechnik, eine hauseigene Gastronomie, ein Hotel mit 212 Zimmern der renommierten Marke Radisson im Haus und der kürzlich eröffnete, europaweit einzigartige Surfpark von O2 SURFTOWN MUC in unmittelbarer Nähe: Die Mitarbeiter der Unternehmen im SKYGATE profitieren von einem attraktiven New Work-Umfeld.Anfang 2024 hat die Rock Capital Group im SKYGATE zudem erstmals voll ausgestattete und kurzfristig beziehbare Ready-to-Use-Lab-Offices auf den Mietmarkt gebracht - um der wachsenden Nachfrage nach S1- und S2-Laboren zu begegnen. Mit der Vermietung von insgesamt über 4.000 Quadratmetern Lab-Offices allein in 2024 spiegelt das Konzept die enorme Nachfrage nach sofort verfügbaren S1- und S2-Laborflächen wider, die gleichzeitig Aufenthaltsqualität bieten.Innovation-Walk: 5 ausgewählte Zukunftsstationen im SKYGATE1. Tageos ist ein weltweit führendes Unternehmen im Design und in der Herstellung von RFID-Inlays und -Tags. Auf 700 Quadratmetern betreibt das Unternehmen im Skygate einen hochmodernen Innovations- und Entwicklungsstandort. Tageos gilt als Pionier und Trendsetter in der RFID-Branche und produziert unter anderem in Frankreich, den USA und China. Ob in Einzelhandel, Mode, Pharmazie, Logistik oder Automobilindustrie: Fast überall im Alltag steckt bereits RFID-Technologie (Radio Frequency Identification). Eine Vielzahl von Segmenten nutzen diese Technik bereits etwa zur lückenlosen Produkterkennung und -verfolgung. RFID-Produkte ermöglichen Unternehmen eine digitale Infrastruktur und weltweite Vernetzung.2. Die vermicon AG ist ein Pionier auf dem Gebiet der industriellen Mikrobiologie. Seit 1997 bietet das Unternehmen innovative Technologien, mikrobiologisches Know-how und kultivierungsunabhängige Methoden zur in situ Identifizierung, Quantifizierung und Visualisierung von Mikroorganismen. Zu den Schlüsseltechnologien zählen die eigens entwickelten und patentierten VIT® und Flow VIT® Technologien, die eine hochspezifische Detektion mikrobieller Zielorganismen ermöglichen. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt vermicon Unternehmen aus der Abwasserwirtschaft, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie aus der Probiotika und Biotherapeutikaindustrie. Im Fokus steht die direkte Analytik von Mikroorganismen, um schnell, präzise und zuverlässig Einblicke in Proben zu liefern und so die Produktion, Qualitätssicherung und die Betriebsprozesse zu unterstützen und zu optimieren.3. Plectonic Biotech, ein präklinisches Biotechunternehmen, gilt als Pionier in der therapeutischen Nutzung der DNA-Origami-Nanotechnologie für die Krebsbehandlung. Mit ihrer innovativen LOGIBODY® Plattform strebt die Firma danach, eine neue Generation von Krebsimmuntherapien zu entwickeln. Diese Plattform verbessert die Zielgenauigkeit des Immunsystems im Kampf gegen Krebszellen und minimiert dabei therapeutische Nebenwirkungen für die Patienten. Plectonic wurde als eines der wenigen Unternehmen ausgewählt, die von der deutschen Agentur für Sprunginnovationen - SPRIN-D - gefördert werden. Für weitere Details besuchen Sie bitte die Website von Plectonic Biotech: www.plectonic.com4. Samsung SDI, ein globaler Marktführer für wiederaufladbare Batterien und fortschrittliche Materialien, ist eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics, dem größten südkoreanischen Mischkonzern. Samsung SDI ist seit 2010 globaler Marktführer im Bereich Lithium-Ionen-Batterien und betreibt im SKYGATE auf 1.500 Quadratmetern sein europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum. Dort finden die Forschenden komplett eingerichtete, hochmoderne Laborflächen mit Gas-, Druckluft- und VE-Wasserversorgung und verstärkten Böden für schwere Laborgerätschaften wie Freezer oder Autoklaven. Samsung investiert stark in Forschung und Entwicklung, um die Wettbewerbsfähigkeit der Super-Gap-Technologie zu sichern und die beste Qualität durch regionalspezifische Forschung und Entwicklung neuer Batterietechnologie zu stärken.5. Praimera arbeitet an einer Technologieplattform zur Entwicklung der nächsten Generation therapeutischer Antikörper. Dabei nutzt das Unternehmen die enormen Potenziale des KI-gestützten Wirkstoffdesigns und kombiniert Ansätze des maschinellen Lernens und der Computersimulation mit modernster Labortechnologie. Original-Content von: Rock Capital Group, übermittelt durch news aktuell