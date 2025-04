EQS-News: E.I. Sturdza Strategic Management Limited / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Pressemitteilung Eric Sturdza Asset Management erhält Vermögensverwaltungslizenz von FINMA Genf, 3. April 2025 - Eric Sturdza Asset Management SA ("ESAM") hat von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA") eine Vermögensverwaltungslizenz erhalten und wurde von der irischen Zentralbank als Fondsmanager für OGAW-Fonds zugelassen. Infolgedessen wird ESAM mit Wirkung zum 2. April 2025 die Funktion des Anlageverwalters für E.I. Sturdza Funds plc übernehmen. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement des Unternehmens, maßgeschneiderte, kosteneffiziente Investitionslösungen, einschließlich Fonds und Mandate, für Kunden zu liefern. Als aktiver Vermögensverwalter, der sich auf High Conviction-Portfolios spezialisiert hat, baut ESAM sein Angebot weiter aus, um die sich kontinuierlich verändernden Bedürfnisse anspruchsvoller Anleger zu erfüllen. Das Unternehmen wird von Andreas Söderholm (CEO), Eric Vanraes (CIO) und Jérôme Papailhau (COO) geleitet und bleibt zentraler Bestandteil der Eric Sturdza Group, mit Niederlassungen in Luxemburg und Guernsey. In den vergangenen zehn Jahren hat der Asset-Management-Zweig der Eric Sturdza Group seine Kompetenzen in den Bereichen künstliche Intelligenz, quantitatives und fundamentales Investieren ausgebaut und eine Reihe von Anlagelösungen für institutionelle und vermögende Kunden entwickelt. Das Unternehmen hat auch eine Reihe von OGAW-Fonds aufgelegt, die erstklassige Strategien mit Ausrichtung auf die Alpha-Generierung bieten. Das Team aus erfahrenen Portfoliomanagern von ESAM verfügt über fundiertes regionales und sektorales Fachwissen und kann auf eine umfassende, überzeugende Erfolgsbilanz verweisen, die teilweise sogar Jahrzehnte zurückreicht. Das Fondsangebot des Unternehmens umfasst europäische und US-amerikanische Aktien in den Segmenten Large, Mid und Small Cap, US-Long-Short, japanische Aktien, asiatische und vietnamesische Aktien sowie einen flexiblen Allokationsfonds für vermögende Privatkunden. "Unser Erfolg basiert auf den phänomenalen Fähigkeiten und den Erfahrungen im aktiven Management, die die Basis für unsere Anlagestrategien darstellen", sagt CEO Andreas Söderholm. "Wir haben einige herausragende Talente in unserem Unternehmen und arbeiten mit außergewöhnlichen Portfoliomanagern zusammen. Die Zulassung als Asset Manager bietet uns noch mehr Flexibilität, in der Weise wie wir all diese Expertise anbieten können, um den Bedürfnissen unserer Kunden am besten gerecht zu werden."

Über Eric Sturdza Asset Management (ESAM) Eric Sturdza Asset Management (ESAM) ist ein in der Schweiz ansässiger Vermögensverwalter mit hoher Überzeugungskraft, der eine globale Palette aktiv verwalteter Strategien für institutionelle und vermögende Kunden anbietet. Seine OGAW-Fonds und maßgeschneiderten Mandate werden von erfahrenen Portfoliomanagern mit umfangreicher Erfolgsbilanz und globaler Expertise verwaltet. ESAM ist Teil der in Genf ansässigen Eric Sturdza Group SA, die eine Privatbank, ein Family Office und eine Vermögensverwaltungsgesellschaft umfasst. ESAM hat seinen Hauptsitz in Genf und verfügt über Niederlassungen in Guernsey und Luxemburg. Weitere Informationen finden Sie unter https://ericsturdza.com/de/ Pressekontakt: edicto GmbH

Ralf Droz/ Jessica Pommer

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel. +49 (69) 905 505-57



