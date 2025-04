Hamburg (ots) -- Beschleuniger für Agile, Cloud und Prozesse: Neue skalierbare Tools zur effizienteren Arbeit- Lucid Software erreicht 100 Millionen Nutzer:innen und überschreitet 300 Millionen US-Dollar ARRLucid Software, führender Anbieter von Lösungen für visuelle Zusammenarbeit und Prozessoptimierung, gibt heute die Weiterentwicklung seiner Plattform zu einer Work-Acceleration-Plattform bekannt. Diese neue strategische Ausrichtung basiert auf leistungsstarken Funktionen für die visuelle Zusammenarbeit und bietet Unternehmen gezielte Lösungen für effizientere Arbeitsprozesse, Verbesserung der Abstimmung und Unterstützung der digitalen Transformation."Lucid wächst weiterhin rasant - mit über 100 Millionen Nutzer:innen weltweit, einem Jahresumsatz von über 300 Millionen US-Dollar und nachhaltiger Profitabilität. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und definieren neu, wie Teams die Zukunft gestalten und ihre Ideen sichtbar machen", sagt Dave Grow, CEO von Lucid Software. "Unsere neuen Lösungen gehen über Diagramme und Whiteboards hinaus und helfen Unternehmen, ihre Prozesse zu beschleunigen, die Umsetzung zu verbessern und Transformation im Unternehmen effizienter zu gestalten."Drei neue Beschleuniger für UnternehmensprozesseAufbauend auf der bewährten Visual Collaboration Suite erweitert Lucid seine Plattform mit drei neuen Beschleunigern, die speziell auf die wichtigsten Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Sie konzentrieren sich auf drei zentrale Bereiche:- Agile Transformation: Unternehmen können agile Methoden skalieren - mit standardisierten Vorlagen (Blueprints), Echtzeit-Analysen und Szenario-Planungstools.- Cloud-Optimierung: Cloud-Migration und -Management werden durch nahtlose Datenintegration, gemeinsame Modelle und automatisierte Updates vereinfacht- Prozessverbesserung: Unternehmen erhalten eine Single Source of Truth für Geschäftsprozesse mit klar dokumentierten Workflows, automatisierten Freigaben und wiederverwendbaren Prozessbausteinen.Dieser Ansatz hilft Unternehmen nicht nur, Struktur und Klarheit in ihren Prozessen zu schaffen, sondern auch, sie effizient umzusetzen. Die leistungsstarken Tools der Lucid Visual Collaboration Suite bleiben dabei das Herzstück - sie ermöglichen es Teams, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und Ideen zu visualisieren, während die neuen Funktionen gezielt auf strategische Planung und Umsetzung abzielen.Lucid übernimmt airfocus für smarteres ProduktmanagementIm Rahmen dieser Weiterentwicklung hat Lucid die Akquisition von airfocus bekannt gegeben, einer KI-gestützten Plattform für Produktmanagement und Roadmapping. airfocus hilft Teams, Prioritäten zu setzen und schneller bessere Produkte zu entwickeln. Diese Übernahme stärkt Lucids bestehende Unterstützung für Produktteams, indem sie strukturierte Priorisierung und eine effizientere Umsetzung ermöglicht. Gleichzeitig ergänzen sich die neuen Beschleuniger mit den airfocus-Funktionen, um Unternehmen eine noch leistungsfähigere Lösung für komplexe Transformationen zu bieten.Mit der Kombination aus visueller Zusammenarbeit und spezialisierten Tools zur Prozessoptimierung ermöglicht Lucid es Unternehmen, schneller von der Idee zur Umsetzung zu gelangen. Dieser Schritt reflektiert die wachsende Nachfrage nach Lösungen, die nicht nur die Zusammenarbeit erleichtern, sondern echte Geschäftsergebnisse liefern.Die neuen Beschleuniger für Agile und Cloud werden ab Mai verfügbar sein, der Beschleuniger für Prozesse folgt in Kürze. Weitere Informationen finden Sie unter: https://lucid.co/de/blog/in-letzter-zeit-bei-lucid-fruehjahr-2025Über Lucid SoftwareLucid Software (https://lucid.co/de) ist führender Anbieter von Lösungen für visuelle Zusammenarbeit und Prozessoptimierung. Seine Produkte umfassen die Visual Collaboration Suite (Lucidchart (https://www.lucidchart.com/pages/de) und Lucidspark (https://lucidspark.com/de)) und airfocus. Mit der Visual Collaboration Suite und leistungsstarken Beschleuniger für agile Prozesse, Cloud-Optimierung und Geschäftsprozesse hilft Lucid Unternehmen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, eine strategische Ausrichtung zu schaffen und Unternehmenstransformationen voranzutreiben. airfocus, eine KI-gestützte Plattform für Produktmanagement und Roadmapping, erweitert diese Funktionen, indem sie Teams dabei unterstützt, Aufgaben zu priorisieren, Produktstrategien zu definieren und die Umsetzung an den Geschäftszielen auszurichten. Lucid ist die weltweit meistgenutzte Plattform für visuelle Zusammenarbeit in Fortune-500-Unternehmen, darunter Google, GE und NBC Universal. Lucid arbeitet mit führenden Technologieunternehmen wie Google, Atlassian und Microsoft zusammen und wurde mehrfach für seine innovativen Produkte, sein Wachstum und seine Unternehmenskultur ausgezeichnet.