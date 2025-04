Shanghai (ots/PRNewswire) -Die JSD6000, die von Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) als Chinas erstes und eines der weltweit fortschrittlichsten Offshore-Konstruktionsschiffe entwickelt und gebaut wurde, hat kürzlich ihr erstes Unterwasserinstallationsprojekt vor der Küste Westaustraliens abgeschlossen. Das Schiff ist in einzigartiger Weise sowohl für die J-Lay- als auch für die S-Lay-Pipelineverlegung ausgerüstet, die für komplexe Tiefwasserarbeiten unerlässlich sind.Das Schiff setzte erfolgreich eine Unterwasser-Gaskompressionsstation in einer Tiefe von 1.300 Metern ein und installierte 10 Sauganker für eine schwimmende Steuereinheit, wobei das schwerste Einzelteil 600 Tonnen wog. Dank seines präzisen dynamischen Positionierungssystems (DP) und seiner unübertroffenen Fähigkeiten im Tiefwasserbau konnte das JSD6000 das Projekt effizient abschließen und die Voraussetzungen für künftige anspruchsvolle Tiefwassereinsätze schaffen.Vor dem Einsatz führte der Auftragnehmer unter eine maßstabsgetreue 3D-Modellierung des Schiffes und der Meeresumgebung durch. Durch die Einbeziehung von 3D-Wellenspektrumsvorhersagen, hydrodynamischen Mehrkörper-Algorithmen sowie Wetter- und Sturmwarnungen in Echtzeit ermittelte das Team das optimale Betriebsfenster, wodurch die Schiffsbewegung minimiert und die Effizienz maximiert wurde.Um die potenziellen Auswirkungen auf die Meeresumwelt, in der die Arbeiten stattfanden, so gering wie möglich zu halten, haben die australische Regierung und der Projekteigner strenge Umweltauflagen erlassen, darunter Maßnahmen für das Ballastwassermanagement, die Beleuchtungssteuerung, die Lärmminderung unter Wasser, die Emissionskontrolle und Protokolle zur Bekämpfung der Verschmutzung. Der JSD6000 stellte sich diesen Herausforderungen und bewies seine außergewöhnlichen Betriebsfähigkeiten bei gleichzeitiger Einhaltung umweltverträglicher Praktiken.Mit seinen intelligenten Sicherheitssystemen, seiner kohlenstoffarmen Betriebsweise und seiner hohen Präzision setzt der JSD6000 nicht nur neue Maßstäbe in der Branche, sondern bringt mit seinen bahnbrechenden, firmeneigenen Technologien auch den internationalen High-End-Offshore-Markt voran.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jsd6000-von-zpmc-schlieWt-sein-erstes-projekt-in-ubersee-ab-302419945.htmlPressekontakt:Weihui Xue,xueweihui@zpmc.comOriginal-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166332/6005560