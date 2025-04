EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

03.04.2025 / 17:00 CET/CEST

Der Vorsitzender der Geschäftsführung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, Hans-Joachim Watzke, ist am heutigen Tage im Rahmen des UEFA-Kongresses in Belgrad erneut ins Exekutivkomitee des europäischen Fußballdachverbandes gewählt worden.



Der 65-Jährige bekam bei der Abstimmung der 55 UEFA-Verbände im ersten Wahlgang 48 Stimmen und wurde folgerichtig für vier weitere Jahre im Amt bestätigt.



Während der anschließenden Sitzung des Exekutivkomitees wurde Watzke zudem einstimmig zu einem der UEFA-Vizepräsidenten gewählt.



Dortmund, den 03. April 2025



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations



