Uran: Aero Energy fusioniert mit Kraken Energy

Anzeige / Werbung Mit dem Zusammenschluss von Aero und Kraken Energy entsteht eine Urangesellschaft, die sowohl in den USA als auch in Kanada vertreten ist. Aero Energy (TSXV: AERO / WKN: A4007Y) und Kraken Energy schließen sich zusammen und bilden einen führenden Uranprojektentwickler in Nordamerika. Im Zug dieser Fusion wird Aero Energy alle ausstehenden Aktien von Kraken Energy zu einem Preis von je 0,02754 kanadischen Dollar (CAD) übernehmen. Gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Kraken-Energy-Aktie der letzten 15 Tage entspricht dies einem Aufpreis von 20 Prozent. Kraken Energy wird durch diesen Kauf mit etwa 1,64 Millionen CAD bewertet. Die am 1. April 2025 geschlossene Vereinbarung ist endgültig und bedarf noch der Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen. Durch die Fusion entsteht ein neues Unternehmen, das über eine größere Präsenz im Uranbereich verfügt, denn es kombiniert Aero Energys Uran-Vermögenswerte im Athabasca-Becken mit Kraken's Uran-Vermögenswerten in den USA und schafft so ein robustes Portfolio in zwei Gerichtsbarkeiten, was das Risiko reduziert und die potenziellen Renditen für alle Aktionäre erhöht. Die Fusionsvereinbarung sieht vor, dass alle ausgegebenen und ausstehenden Kraken-Aktien auf der Grundlage von 0,97037 Aero-Aktien für jede Kraken-Aktie in Aero-Stammaktien umgetauscht werden. Aktuell sind 59.690.981 Kraken-Aktien und 121.927.277 Aero-Aktien ausgegeben und im Umlauf. Nach Abschluss der Transaktion wird Aero voraussichtlich etwa 169.978.517 Aero-Aktien auf unverwässerter Basis ausgegeben und im Umlauf haben. Es wird erwartet, dass nach der Fusion etwa 68 Prozent der Aero-Aktien von den derzeitigen Aktionären von Aero und etwa 32 Prozent der Aero-Aktien von den ehemaligen Kraken-Aktionären gehalten werden. Eine interessante Mischung mit Assets in Kanada und den USA Für die bisherigen Aero-Energy-Aktionäre ist die Fusion besonders deshalb interessant, weil das Unternehmen durch sie eine strategische Beteiligung in Amerika aufbaut. Der Zusammenschluss sichert Aero den Zugang zum wichtigen US-amerikanischen Uranmarkt, der derzeit besonders den Vorzug eigener, inländischer Produktionsstätten betont und diese mit Nachdruck voranbringen will. Für die Kraken-Aktionäre bietet die Fusion die Chance, im weltbekannten Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan den Zugang zu einem interessanten Uranprojekt mit reichlich Potenzial zu bekommen. Der Zusammenschluss erfolgt zu einer Zeit, in der die neue US-Administration nicht nur durch immer neue Zölle auf sich aufmerksam macht, sondern auch mit Nachdruck dran geht, die Entwicklung von Rohstoffprojekten im eigenen Land entschieden zu fördern. Im Vordergrund stehen dabei die als kritisch eingestuften Rohstoffe. Zu ihnen gehört auch das Uran. Es ist nicht nur deshalb bedeutsam, weil es einen wichtigen Rohstoff für die Energieerzeugung in Kernkraftwerken darstellt. Auch unter militärischen Gesichtspunkten ist es für die Atommacht USA unerlässlich, einen gesicherten Zugang zu ergiebigen Uranvorkommen aufzubauen, denn das Atomwaffenpotenzial der USA ist veraltet und bei seiner Erneuerung will die US-Regierung nicht gerade von Russland oder von Russland sehr nahestehenden Ländern wie Kasachstan abhängig sein. Donald Trump gibt bei der Entwicklung inländischer Rohstoffvorkommen kräftig Gas Der kürzlich von Donald Trump unterschriebene Erlass zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren ist deshalb auch für das fusionierte Unternehmen von hoher Bedeutung, denn er bietet die Chance, die ins Stocken geratenen Bohrgenehmigungen für das Apex-Grundstück zu sichern und möglicherweise schon 2025 den Wert der US-Vermögenswerte für alle Aktionäre zu steigern. Als größeres Unternehmen darf die neue Aero Energy auch damit rechnen, ein stärkeres Interesse der Investoren und eine höhere Aktiendynamik zu verzeichnen. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil sind die Experten mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Uranentdeckung und umfassender Erfahrung auf den kanadisch-amerikanischen Kapitalmärkten, die nun im fusionierten Unternehmen wirken werden. Beide Gesellschaften raten ihren Aktionären, der Fusion zuzustimmen Beide Vorstände begrüßen daher die Fusion und haben ihren Aktionären empfohlen, für die Transaktion zu stimmen. Alle Direktoren und leitenden Angestellten von Kraken, die zusammen etwa acht Prozent der ausgegebenen und ausstehenden Kraken-Aktien halten, haben sich bereit erklärt, für die Transaktion zu stimmen. Entsprechend erfreut zeigte sich Galen McNamara, CEO und Direktor von Aero Energy über den Zusammenschluss. Er erklärte: "Wir sind stolz darauf, mit Kraken zu fusionieren und einen führenden Uranexplorer zu schaffen, der den Aktionären beider Unternehmen einen erheblichen Mehrwert bietet. Durch die Vereinigung der Stärken von Aero im Athabasca-Becken mit den US-Vermögenswerten von Kraken sind wir in der Lage, Genehmigungen zu erhalten, effektiv zu skalieren und die Dynamik des Uranmarktes mit Sicherheit zu nutzen." Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

