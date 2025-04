© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew

Trumps neue Zölle schockieren die globalen Märkte! Experten warnen bereits vor einer Rezession. Was Anleger jetzt auf keinen Fall tun sollten - und welche Aktien noch Stabilität versprechen.Die neuen Zollpläne von US-Präsident Donald Trump sorgen weltweit für massive Marktverwerfungen und tiefe Verunsicherung. Nach der Ankündigung umfassender Handelsabgaben - darunter 34?Prozent auf Importe aus China und 20?Prozent auf Waren aus der EU - brachen die Futures auf den Dow Jones am Donnerstagmorgen um mehr als 1.000 Punkte ein. Auch der S&P 500 steht vor dem schlechtesten Tag seit 2022. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel auf 4,1?Prozent, während Investoren zunehmend in sichere …