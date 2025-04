Vaduz (ots) -Das Fürstenhaus teilt mit, dass am 30. März 2025 Ihre Durchlaucht Prinzessin Amalie von und zu Liechtenstein im 90. Lebensjahr gestorben ist.Prinzessin Amalie wurde am 22. Mai 1935 als Gräfin Podstatzky-Lichtenstein geboren. 1968 vermählte sie sich mit dem im Jahr 1993 verstorbenen Prinzen Heinrich Hartneid von und zu Liechtenstein, einem Onkel S.D. Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein.Das Requiem findet am Samstag, 12. April 2025, um 10.30 Uhr, in der Kathedrale in Vaduz statt. Anschliessend wird die Verstorbene in der Fürstlichen Gruft in Vaduz beigesetzt.Pressekontakt:Sekretariat S.D. des Fürsten von LiechtensteinSchloss Vaduz9490 VaduzTel. +423 / 238 12 00E-Mail: sf@sfl.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100930285