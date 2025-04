Das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zollpaket hat am Donnerstag für trübe Stimmung an der deutschen Börse gesorgt. In der unsicheren Marktlage suchten Anleger - wie so oft in Krisenzeiten - verstärkt Zuflucht in als sicher geltenden Anlagen wie Staatsanleihen und Gold. Der DAX rutschte auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar und beendete den Handelstag mit einem Verlust von 3,0 Prozent bei 21.717,39 Punkten. Der MDAX gab um 2,25 Prozent nach und schloss bei 26.874,62 Zählern.Ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...