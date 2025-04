Zuvor hatte General Motors durch Verkauf seiner traditionsreichen, aber ergebnisarmen Tochter Opel an den französischen Mischkonzern Stellantis im Januar 2021 den Kontinent verlassen. Wenn auch Ford geht, ist nur noch der US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide (Brandenburg) übrig. Und wird zum "One-hit-wonder", denn bei Tesla-Absatzeinbrüchen zwischen aktuell 30 bis 70 Prozent in Europa ist für Experten D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...