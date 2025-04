Neue Dividendentermine für zahlreiche JPMorgan ETFs verkündet, während gleichzeitig Anpassungen bei zwei Carbon-Transition-Fonds vorgenommen werden

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV hat mehrere wichtige Ankündigungen für Anleger veröffentlicht, die sowohl Dividendenzahlungen als auch strukturelle Änderungen bei ausgewählten Teilfonds betreffen. Für dividendenorientierte Investoren dürfte besonders interessant sein, dass die Gesellschaft für zahlreiche ETFs Ausschüttungen bekannt gegeben hat. Diese werden am 10. April 2025 ex Dividende gehandelt, mit Stichtag am 11. April und der Auszahlung am 7. Mai 2025. Die Dividendenhöhe variiert je nach Fonds erheblich. So schüttet beispielsweise der JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF mit 0,7903 USD je Anteil eine vergleichsweise hohe Dividende aus, während der JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF mit 0,0194 USD je Anteil am unteren Ende der Skala liegt. Für europäische Anleger könnten besonders der JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF mit einer Ausschüttung von 0,1296 EUR sowie der JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF mit 0,2506 EUR je Anteil von Interesse sein.

Änderungen bei den Teilfonds

Parallel zu den Dividendenankündigungen informierte JPMorgan die Anteilseigner über bevorstehende Änderungen bei zwei spezifischen Teilfonds: dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF sowie dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF. Die Gesellschaft betont, dass diese Aktualisierungen keine Auswirkungen auf die Verwaltung der Fonds oder deren Risikoprofile haben werden. Details zu den genauen Änderungen und den Optionen für Anteilseigner stellt JPMorgan in einem separaten Dokument zur Verfügung, das über die Unternehmenswebsite abrufbar ist. Interessierte Anleger sollten beachten, dass die Ratingagentur Scope zudem unlängst den JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF mit der Note "gut" (B) bewertet hat. Dieser ETF zeichnet sich durch einen aktiv verwalteten, global integrierten Anlageprozess aus, der auf der Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg basiert.

