Die von Donald Trump erhobenen Zölle treffen Apple stark. Der Konzern ist immer noch von der Produktion in Ländern wie China, Indien oder Vietnam angewiesen, die auf Trumps schwarzer Liste landeten. So reagierte die Börse auf das Szenario. Die Ankündigung von massiven Zöllen durch US-Präsident Donald Trump am Mittwoch (2. April 2025) trifft nicht nur andere Länder, sondern auch US-Konzerne hart. Zum Beispiel Apple, das fast alle Produkte im Ausland ...

