A to Z GIS ist das unverzichtbare Nachschlagewerk für jeden, der mit GIS zu tun hat

Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, hat gerade die dritte Auflage von A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems, veröffentlicht. Mit der Weiterentwicklung und zunehmenden Verbreitung der Geoinformationssystem-Technologie (GIS) hat sich auch die Sprache dieses leistungsstarken Tools weiterentwickelt. Die aktualisierte Auflage von A to Z GIS ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Manager, Programmierer, Benutzer, Autoren, Redakteure und Studenten und enthält

Erkenntnisse von mehr als 200 Fachexperten.

Ein Querverweiswörterbuch mit fast 3.000 Begriffen, darunter mehr als 1.400 Neuaufnahmen.

Überarbeitete, hochwertige Farbabbildungen.

Als beliebtes, umfassendes Wörterbuch ist A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems eine unverzichtbare Ressource für alle, die mit GIS zu tun haben, und hilft Fachleuten und Studierenden gleichermaßen, sich über die neueste georäumliche Terminologie auf dem Laufenden zu halten.

A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems ist als Taschenbuch erhältlich (ISBN: 9781589488113, 34,99 USD) und als E-Book (ISBN: 9781589488120, 34,99 USD). Dieses Buch ist bei den meisten Online-Händlern weltweit erhältlich. Interessierte Händler können sich an den Esri Press Buchvertrieb Ingram Publisher Services wenden.

