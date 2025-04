Maklerpools im Wandel: In einer Diskussionsrunde zum Thema Maklerpools in der Zukunft diskutierten fünf Branchenlenker über Konsolidierung, IT-Investitionen, Servicequalität und die Zukunft des Maklerberufs. Der Konsens: Technik ist wichtig, aber nicht die alleinige Rettung. Die Marktkonzentration im Bereich der Maklerpools gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die führenden Anbieter verzeichnen seit Jahren zweistellige Wachstumsraten und bündeln bereits wesentliche Anteile des gesamten Geschäftsvolumens ...

