Bitcoin unter Druck: Alt-Halter könnten Gewinnmitnahmen planen

Bitcoin fällt in den letzten 24 Stunden um rund 2 Prozent und wird aktuell bei etwa 83.000 US-Dollar gehandelt. Während sich die Verluste bei Ethereum, Solana oder XRP deutlicher darstellen, kann Bitcoin seine Marktdominanz erneut steigern. In unsicheren Zeiten wird Kapital bei Bitcoin deutlich weniger schnell abgezogen als bei Altcoins - keine neue Erkenntnis. Dennoch deuten On-Chain-Daten auf eine zunehmende Gefahr hin, dass auch langjährige Bitcoin-Halter ihre Gewinne realisieren könnten.

Bewegungen langjähriger Bitcoin-Halter alarmieren Analysten

Der Indikator "Bitcoin Spent Output Age Bands" zeigt Analysten, wie alt die Bitcoins sind, die aktuell bewegt oder verkauft werden. Dabei wird analysiert, wann die betroffenen Coins zuletzt transferiert wurden. Besonders relevant ist die Aktivität sogenannter "Long-Term Holder" - Adressen, die ihre Coins über Jahre gehalten haben. Wenn diese älteren Coins plötzlich bewegt werden, kann das ein Hinweis auf Gewinnmitnahmen oder sinkendes Vertrauen sein.

Über 1.000 Bitcoins, die seit 7 bis 10 Jahren nicht bewegt wurden, wurden nun kürzlich transferiert. Dadurch stieg der Wert der Spent Output Age Bands über den Schwellenwert von 50. Solche Bewegungen alter Coins deuten oft auf potenzielle Verkäufe hin und könnten den Markt zusätzlich belasten. Im Markt ist kurzfristig wieder einmal Unsicherheit zu spüren, was durch stark ansteigende Google-Suchanfragen zum Thema "Zölle" belegt wird.

Handelszölle verunsichern Investoren, könnten aber langfristig Bitcoin begünstigen

Der Krypto-Unternehmer Arthur Hayes verweist auf die strukturellen Implikationen geplanter Zollmaßnahmen für den US-Finanzmarkt. Das Ziel der Zölle sei es, das Handelsbilanzdefizit zu reduzieren. Gleichzeitig weist Hayes darauf hin, dass ein Rückgang der Exporte auch die Kapitalbilanz beeinflussen könnte: Wenn weniger US-Dollar durch Exporte im Ausland zirkulieren, sinkt auch die Fähigkeit und Bereitschaft anderer Staaten, US-Staatsanleihen zu erwerben.

Um die Stabilität des Anleihemarkts dennoch zu gewährleisten, könnte es notwendig werden, dass inländische Akteure wie die Federal Reserve eingreifen. Die Rückkehr zu expansiven geldpolitischen Maßnahmen könnte dann erneut risikoreiche Anlagen begünstigen. In einem solchen Szenario könnte Bitcoin als Alternative zur Wertsicherung erneut an Attraktivität gewinnen, sobald die kurzfristige Marktangst rund um Zölle abklingt und Kapitalflüsse wieder aus defensiven Assets in alternative Anlagen wie Kryptowährungen zurückkehren.

