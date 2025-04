Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in -3

DJ Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Plc (FCH) Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares 03-Apr-2025 / 17:54 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 3 April 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 16 October 2024: Date of purchase: 3 April 2025 Number of ordinary shares purchased: 186,201 Highest price paid per share: 110.40p Lowest price paid per share: 106.20p Volume weighted average price paid per share: 109.1005p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 316,935,982 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (316,935,982) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 109.1005p 186,201

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 937 109.80 08:01:01 00330800506TRLO1 XLON 977 108.40 08:05:11 00330802979TRLO1 XLON 1013 107.60 08:07:30 00330803949TRLO1 XLON 1600 107.60 08:12:14 00330806373TRLO1 XLON 2400 107.60 08:12:14 00330806374TRLO1 XLON 855 107.60 08:12:14 00330806375TRLO1 XLON 1600 107.60 08:12:14 00330806378TRLO1 XLON 1283 107.60 08:12:14 00330806379TRLO1 XLON 1117 107.60 08:12:14 00330806380TRLO1 XLON 2883 107.60 08:12:14 00330806381TRLO1 XLON 3200 107.60 08:12:14 00330806383TRLO1 XLON 418 107.60 08:12:14 00330806384TRLO1 XLON 382 107.60 08:12:14 00330806385TRLO1 XLON 901 107.60 08:12:14 00330806386TRLO1 XLON 566 107.60 08:14:54 00330808335TRLO1 XLON 987 107.60 08:15:00 00330808395TRLO1 XLON 465 108.40 08:21:04 00330811987TRLO1 XLON 473 108.40 08:21:04 00330811988TRLO1 XLON 999 108.40 08:22:30 00330812827TRLO1 XLON 963 110.00 08:55:21 00330833920TRLO1 XLON 957 110.40 09:10:00 00330843578TRLO1 XLON 706 110.40 09:10:00 00330843579TRLO1 XLON 706 110.40 09:10:00 00330843580TRLO1 XLON 989 109.80 09:22:29 00330853193TRLO1 XLON 183 109.60 10:00:42 00330881521TRLO1 XLON 999 109.60 10:46:47 00330916849TRLO1 XLON 3600 109.60 10:46:47 00330916850TRLO1 XLON 164 109.60 10:46:47 00330916851TRLO1 XLON 236 109.60 10:46:47 00330916852TRLO1 XLON 164 109.60 10:46:47 00330916853TRLO1 XLON 4000 109.60 10:46:47 00330916854TRLO1 XLON 1070 109.60 10:46:47 00330916855TRLO1 XLON 2930 109.60 10:46:47 00330916856TRLO1 XLON 1070 109.60 10:46:47 00330916857TRLO1 XLON 400 109.60 10:46:47 00330916858TRLO1 XLON 834 110.00 10:47:00 00330917104TRLO1 XLON 849 110.00 10:47:00 00330917105TRLO1 XLON 611 110.00 10:47:00 00330917106TRLO1 XLON 999 109.60 10:56:36 00330923380TRLO1 XLON 999 109.60 10:56:36 00330923381TRLO1 XLON 1563 109.60 10:56:36 00330923378TRLO1 XLON 2037 109.60 10:56:36 00330923379TRLO1 XLON 1548 109.60 10:59:52 00330924738TRLO1 XLON 19 109.60 11:00:40 00330924797TRLO1 XLON 925 109.60 11:18:23 00330925512TRLO1 XLON 1000 109.60 11:18:23 00330925514TRLO1 XLON 1433 109.60 11:18:23 00330925515TRLO1 XLON 1426 109.60 11:18:23 00330925516TRLO1 XLON 2574 109.60 11:18:23 00330925517TRLO1 XLON 631 109.60 11:18:23 00330925519TRLO1 XLON 1000 109.60 11:18:23 00330925513TRLO1 XLON 900 109.60 11:18:23 00330925520TRLO1 XLON 3100 109.60 11:18:23 00330925521TRLO1 XLON 1943 109.60 11:18:23 00330925522TRLO1 XLON 1000 109.40 11:18:23 00330925518TRLO1 XLON 1003 109.40 11:18:23 00330925523TRLO1 XLON 1010 109.40 11:18:24 00330925524TRLO1 XLON 992 109.40 11:18:26 00330925525TRLO1 XLON 72 109.40 11:18:27 00330925526TRLO1 XLON 907 109.40 11:18:27 00330925527TRLO1 XLON 48 109.40 11:18:27 00330925528TRLO1 XLON 165 109.40 11:18:27 00330925529TRLO1 XLON 155 109.40 11:18:27 00330925530TRLO1 XLON 578 109.40 11:18:27 00330925531TRLO1 XLON 213 109.40 11:18:27 00330925532TRLO1 XLON 107 109.40 11:18:27 00330925533TRLO1 XLON 4147 109.60 11:18:27 00330925534TRLO1 XLON 827 109.60 11:18:27 00330925535TRLO1 XLON 149 109.60 11:18:27 00330925536TRLO1 XLON 422 109.80 11:36:43 00330926866TRLO1 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 03, 2025 12:55 ET (16:55 GMT)

DJ Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in -2-

524 109.80 11:36:43 00330926867TRLO1 XLON 926 109.40 11:36:58 00330926884TRLO1 XLON 944 109.40 11:36:58 00330926885TRLO1 XLON 944 109.40 11:37:00 00330926887TRLO1 XLON 959 109.40 11:37:14 00330926896TRLO1 XLON 999 109.40 11:37:14 00330926897TRLO1 XLON 1000 109.40 11:37:14 00330926898TRLO1 XLON 1002 109.40 11:37:29 00330926904TRLO1 XLON 958 109.40 11:37:29 00330926905TRLO1 XLON 958 109.40 11:37:31 00330926909TRLO1 XLON 965 109.40 11:37:31 00330926910TRLO1 XLON 967 109.40 11:37:36 00330926914TRLO1 XLON 944 109.40 11:37:36 00330926915TRLO1 XLON 946 108.20 11:39:01 00330926966TRLO1 XLON 247 108.20 11:52:11 00330927581TRLO1 XLON 20 108.20 11:52:11 00330927582TRLO1 XLON 952 108.20 11:52:11 00330927584TRLO1 XLON 3733 108.20 11:52:11 00330927583TRLO1 XLON 865 109.20 11:59:15 00330928114TRLO1 XLON 96 109.20 11:59:18 00330928119TRLO1 XLON 9 109.40 12:56:28 00330930391TRLO1 XLON 18 109.40 12:56:28 00330930392TRLO1 XLON 135 109.40 12:56:31 00330930394TRLO1 XLON 270 109.40 12:56:31 00330930395TRLO1 XLON 130 109.60 13:16:50 00330931075TRLO1 XLON 1375 110.00 13:16:58 00330931083TRLO1 XLON 857 110.00 13:16:58 00330931084TRLO1 XLON 546 110.00 13:16:58 00330931085TRLO1 XLON 26 110.00 13:16:58 00330931086TRLO1 XLON 856 110.00 13:17:45 00330931131TRLO1 XLON 84 110.00 13:17:45 00330931132TRLO1 XLON 784 110.00 13:28:51 00330931613TRLO1 XLON 144 110.00 13:28:51 00330931614TRLO1 XLON 10 110.00 13:28:51 00330931615TRLO1 XLON 938 109.60 13:35:04 00330931838TRLO1 XLON 999 109.40 13:46:42 00330932281TRLO1 XLON 56 109.40 13:49:27 00330932416TRLO1 XLON 3200 109.40 13:49:27 00330932417TRLO1 XLON 800 109.40 13:49:27 00330932418TRLO1 XLON 800 109.40 13:49:27 00330932419TRLO1 XLON 1014 109.80 14:03:34 00330933129TRLO1 XLON 999 109.60 14:03:35 00330933131TRLO1 XLON 1012 109.60 14:08:05 00330933409TRLO1 XLON 3200 109.40 14:08:05 00330933405TRLO1 XLON 1517 109.40 14:08:05 00330933406TRLO1 XLON 4000 109.40 14:08:05 00330933407TRLO1 XLON 1042 109.40 14:08:05 00330933408TRLO1 XLON 306 109.40 14:08:10 00330933416TRLO1 XLON 3421 109.40 14:08:10 00330933417TRLO1 XLON 935 109.40 14:08:12 00330933418TRLO1 XLON 273 109.40 14:08:12 00330933419TRLO1 XLON 66 109.40 14:21:23 00330934290TRLO1 XLON 935 109.40 14:21:23 00330934291TRLO1 XLON 1000 109.40 14:21:23 00330934292TRLO1 XLON 1000 109.40 14:21:23 00330934293TRLO1 XLON 4000 109.40 14:21:23 00330934294TRLO1 XLON 4000 109.40 14:21:23 00330934295TRLO1 XLON 1746 109.40 14:21:23 00330934296TRLO1 XLON 1075 109.40 14:21:23 00330934297TRLO1 XLON 1179 109.40 14:21:23 00330934298TRLO1 XLON 995 109.40 14:25:07 00330934446TRLO1 XLON 4000 109.40 14:25:07 00330934445TRLO1 XLON 934 109.40 14:25:09 00330934454TRLO1 XLON 3368 109.40 14:25:09 00330934449TRLO1 XLON 632 109.40 14:25:09 00330934450TRLO1 XLON 3521 109.40 14:25:09 00330934451TRLO1 XLON 479 109.40 14:25:09 00330934452TRLO1 XLON 968 109.40 14:25:09 00330934455TRLO1 XLON 3385 109.40 14:25:09 00330934453TRLO1 XLON 180 109.80 14:33:29 00330934938TRLO1 XLON 360 109.80 14:33:29 00330934939TRLO1 XLON 1012 109.80 14:42:27 00330935318TRLO1 XLON 943 109.40 14:42:44 00330935330TRLO1 XLON 991 109.40 14:42:44 00330935331TRLO1 XLON 3009 109.40 14:42:44 00330935332TRLO1 XLON 1134 109.40 14:42:44 00330935333TRLO1 XLON 993 108.80 14:42:45 00330935334TRLO1 XLON 1395 108.80 14:45:23 00330935449TRLO1 XLON 545 108.80 14:45:23 00330935450TRLO1 XLON 75 108.80 14:45:23 00330935451TRLO1 XLON 679 108.20 14:47:14 00330935545TRLO1 XLON 275 108.20 14:47:14 00330935546TRLO1 XLON 1993 108.20 14:52:17 00330935785TRLO1 XLON 936 107.80 14:54:49 00330935940TRLO1 XLON 934 108.80 14:54:52 00330935942TRLO1 XLON 958 108.80 14:54:52 00330935943TRLO1 XLON 958 108.60 14:54:52 00330935944TRLO1 XLON 977 108.00 14:55:02 00330935951TRLO1 XLON 1002 107.80 14:58:53 00330936348TRLO1 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 03, 2025 12:55 ET (16:55 GMT)

DJ Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in -3-

1006 107.20 15:10:10 00330936960TRLO1 XLON 963 106.60 15:35:10 00330939171TRLO1 XLON 1003 106.80 15:42:04 00330939546TRLO1 XLON 1000 106.40 15:46:15 00330939772TRLO1 XLON 1000 106.40 15:46:15 00330939773TRLO1 XLON 307 106.20 16:04:23 00330940939TRLO1 XLON 1203 106.80 16:14:05 00330941736TRLO1 XLON 3 106.80 16:14:44 00330941758TRLO1 XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Mike Smith / Stephen Malthouse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 381125 EQS News ID: 2111584 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2111584&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ef1066a31-ca00-4e1a-b0a4-374bd7d0face

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2025 12:55 ET (16:55 GMT)