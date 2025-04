EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Fonds

JPMorgan ETFs (Ireland) - Änderungen bei den Teilfonds: Bekanntmachung für die Anteilseigner - wirksam ab 17. April 2025



Hiermit werden Sie über die Änderungen an bestimmten Teilfonds des Fonds informiert, wirksam ab 17. April 2025. Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilseignern zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, kopieren Sie bitte den folgenden Link in die Adressleiste Ihres Browsers: https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm56052-etf-web-notice-equity-notice-en.pdf Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

JPMorgan Christopher Moore +44 203 493 1810



