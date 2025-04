© Foto: Bloomberg

Der US-Ökonom und Investmentberater A. Gary Shilling (87) prognostiziert eine US-Rezession und einen damit wahrscheinlich einhergehenden Bärenmarkt."Mit der Zinspolitik der Fed, die seit dem letzten September von einer Kreditrestriktion zu einer Erleichterung übergeht, könnte eine Rezession bereits im Gange sein", heißt es in seinem am Mittwoch veröffentlichten Newsletter "Insights". Shilling bekräftigte seine vorsichtige Strategie indem er Investoren empfahl, "zusätzliches Bargeld zu halten, während sich ein Bärenmarkt in Aktien entfaltet". Shilling schlug erneut vor, dass Investoren auf den US-Dollar und Staatsanleihen setzen sollten. Er empfahl zudem, dass Investoren "überteuerte Aktien" …