Neue Partnerschaft gewährt Forschern in ganz Japan Zugang zu innovativen Einzelzelllösungen

Parse Biosciences, der führende Anbieter von kostengünstigen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, gab heute eine Vereinbarung mit dem in Tokio ansässigen Unternehmen SCRUM Inc. bekannt, um seine Präsenz in der Forschungsgemeinschaft Japans auszubauen. Im Rahmen der Partnerschaft erhalten Forscher aus Wissenschaft und Industrie kompletten Zugang zu den innovativen Lösungen von Parse für die Einzelzellsequenzierung.

"Forscher aus den Bereichen Biotech, Pharma und Wissenschaft in ganz Asien gehen rasch zu den Evercode-Lösungen von Parse für die Einzelzellsequenzierung aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Einfachheit über", so Alex Rosenberg, PhD, CEO und Mitbegründer von Parse Biosciences. "Dank der Partnerschaft mit SCRUM können Forscher in Japan die fortschrittliche Einzelzellsequenzierungstechnologie von Parse problemlos nutzen, um ihre Entdeckungen voranzutreiben."

Im Rahmen der Vereinbarung wird SCRUM das umfassende Portfolio von Parse an Einzelzelllösungen in ganz Japan vertreiben, einschließlich:

Evercode Cell und Nuclei Fixation

Evercode Whole Transcriptome

Evercode TCR

Evercode BCR

CRISPR Detect

Gene Select

Trailmaker für die vereinfachte Einzelzell-Datenanalyse

Die Partnerschaft baut auf der fortlaufenden Expansion von Parse in internationale Schlüsselmärkte auf, darunter Südkorea, Singapur und Indien, neben dem starken Wachstum in Nordamerika, Europa, Australien, Israel und Neuseeland.

"Japan steht an der Spitze der Einzelzell-Forschung, wobei viele Wissenschaftler einflussreiche Beiträge auf diesem Gebiet leisten", sagte Kenji Nishimoto, President von SCRUM. "Durch unsere Partnerschaft mit Parse Biosciences erhalten Forscher in Japan noch nie dagewesenen Zugang zu modernsten Einzelzellsequenzierungstechnologien, die sie in die Lage versetzen, wirkungsvolle wissenschaftliche Durchbrüche zu erzielen."

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein globales Life Sciences-Unternehmen mit der Mission, Fortschritte für die menschliche Gesundheit und die wissenschaftliche Forschung zu erbringen. Es versetzt Forscher in die Lage, Einzelzellsequenzierung mühelos in noch nie dagewesenem Umfang durchzuführen. Diese innovative Methode ermöglicht bahnbrechende Entdeckungen für die Behandlung von Krebs sowie Nieren- und Lebererkrankungen, die Gewebereparatur, die Stammzellentherapie, die Entwicklung des Gehirns und das Immunsystem.

Founded based on a transformative technology invented at the University of Washington, Parse has raised over $100 million and is trusted by over 2,500 labs across the world. Its growing portfolio of products includes Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select, and Trailmaker, a software tool for data analysis.

Parse Biosciences hat seinen Hauptsitz in Seattle, im lebhaften Bezirk South Lake Union von Washington. Vor Kurzem hat das Unternehmen ein Gebäude mit einer Fläche von 34 000 Quadratfuß und einem hochmodernen Labor bezogen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250402337532/de/

Contacts:

Kaitie Kramer

kkramer@parsebiosciences.com