Der Marktführer in der Elektrifizierung bringt seine neuesten OEM-Lösungen auf die weltgröße Baufachmesse

Die ZAPI GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung, wird seine Lösungen der nächsten Generation für die Fahrzeugelektrifizierung und das Flottenmanagement auf der bauma 2025 präsentieren, die vom 7. bis zum 13. April in München stattfindet. Die Gruppe wird die neuesten Innovationen aus ihrem umfassenden Portfolio vorstellen, darunter leistungsstarke On-Board-DC-DC-Wandler, Umrichter und Batterieladegeräte für den Bau- und Industriefahrzeugbereich.

ZAPI GROUP is showcasing next-generation solutions for vehicle electrification and fleet management at bauma 2025.