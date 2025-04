Neues Labor für die Validierung und Prüfung fortschrittlicher Batteriematerialien ermöglicht schnellere Entwicklungszyklen zur Vermeidung des thermischen Durchgehens und verkürzt die Markteinführungszeit

Boyd, ein führendes Unternehmen im Bereich der Technologie zur Verhinderung der Wärmeausbreitung in Batterien und zur Eindämmung thermischen Durchgehens, gab die Eröffnung seines hochmodernen Testlabors für Batteriematerialien in San Jose, Kalifornien, bekannt. Ausgestattet mit umfassenden modernen Testgeräten, Materialproben vor Ort und hochqualifiziertem Personal bietet das Battery Material Safety Lab von Boyd seinen Kunden eine schnelle, genaue, umfassende und zuverlässige Prüfung von Batteriematerialien.

Das Boyd Battery Material Safety Lab bewertet die Materialleistung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) auf Grundlage der individuellen Sicherheitsanforderungen und -spezifikationen der Kunden. Die Prüftechnologie von Boyd wurde entwickelt und implementiert, um die Anforderungen der weltweit führenden Batterieunternehmen und EV-OEMs zu erfüllen. Alle wesentlichen Tests von Batteriematerialien sind in einem Labor zusammengefasst, um eine effizientere Materialvalidierung zu ermöglichen, einschließlich Heiß-/Kaltseite, Brenner- und Sandstrahlprüfung, Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Verformung unter Druck und Dielektrizitätswerte. Die Materialtests von Boyd für EV-Batterien sind so strukturiert, dass sie sehr unterschiedliche und raue reale Umweltbedingungen und Herausforderungen für die Sicherheit simulieren. Boyds strukturierter Testansatz bietet einen wiederholbaren Prüfprozess für die derzeitigen Lösungen thermischer Probleme.

Zusätzlich zu den Tests bietet Boyd umfangreiche Simulationsmöglichkeiten. Die Experten von Boyd nutzen die firmeneigene Modellierungssoftware für Finite-Elemente-Analysen, um die Leistung verschiedener Materialkombinationen zu prognostizieren, die den Kundenspezifikationen hinsichtlich der Verhinderung und Eindämmung von thermischem Durchgehen der Batterie ebenso entsprechen wie dem Kostenrahmen. Schnelle und präzise Daten ermöglichen es Herstellern von Elektrofahrzeugen, schnellere und sicherere Entscheidungen über Batteriematerialien zu treffen. In Kombination mit den hauseigenen Kapazitäten für die Entwicklung von Prototypen und für die Fertigung ermöglicht Boyd einen nahtlosen Übergang vom Test zur Produktion, was die Markteinführung beschleunigt und die Kosten der Kunden für Forschung, Entwicklung und Validierungstests senkt.

"Wir freuen uns, unser neues hochmodernes Battery Material Safety Lab zu eröffnen", so Michael Sutsko, Präsident der Abteilung Engineered Materials bei Boyd. "Die Validierung des Batteriematerials ist für die Sicherheit von Elektrofahrzeugen von entscheidender Bedeutung und war traditionell schwierig durchzuführen. Wir helfen unseren Kunden, die Zyklen für die Konstruktion und Markteinführung von Batterien zu beschleunigen, indem wir als One-Stop-Shop integrierte Technologien zur Verhinderung des thermischen Durchgehens entwerfen, validieren und fertigen."

