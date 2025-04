Zertifizierung ermöglicht hochzuverlässige 5G-Leistung, geringe Latenz und sichere Flottenkonnektivität im branchenführenden Netzwerk von Verizon.

Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), ein führender Anbieter fortschrittlicher Drahtloskonnektivitätslösungen für bahnbrechende Innovationen in der 5G-Technologie, gab heute bekannt, dass sein AirgainConnect® Fleet 5G Vehicle Gateway (AC-Fleet) der nächsten Generation für die Bereitstellung im 5G-Netzwerk von Verizon zertifiziert wurde, einschließlich Verizon 5G Nationwide und Ultra Wideband, die eine äußerst zuverlässige Konnektivität mit niedriger Latenz für die Bereiche öffentliche Sicherheit, Versorgungsunternehmen, Transport und kommerzielle Flotten liefern.

AC-Fleet vereint ein 5G-New-Radio(NR)-Modem, einen Wi-Fi 6-Router, Gigabit-Ethernet, GPS/GNSS und Hochleistungsantennen in einem kompakten Dachgerät. Dadurch werden die Komplexität und der Kabelverlust vermieden, die mit den herkömmlichen Systemen verbunden sind, bei denen Router in Innenräumen und Antennen in Außenbereichen montiert werden. AC-Fleet verfügt über ein Gehäuse mit Schutzart IP67/IP69K für anspruchsvolle Umgebungen und bietet eine einfachere Installation und verbesserte Konnektivität bei geschäftskritischen Fahrzeugeinsätzen.

"Diese Zertifizierung ermöglicht es Ersthelfern, Betreibern von Versorgungsunternehmen und kommerziellen Flotten, AC-Fleet im geschäftskritischen 5G-Netzwerk von Verizon bereitzustellen, das für seine branchenführende Abdeckung, Zuverlässigkeit und Sicherheit bekannt ist", sagte Brian Makarowski, Vice President of Product Management and Marketing bei Airgain. "Ob GPS-Tracking in Echtzeit, Versand oder Anwendungen mit hoher Bandbreite wie Videostreaming AC-Fleet liefert robuste Always-on-Konnektivität, die jetzt durch die bewährte Infrastruktur von Verizon unterstützt wird."

Durch die integrierte Unterstützung für bis zu vier aktive eSIM-Profile können Flotten flexibel zwischen verschiedenen Anbietern wechseln, was für ununterbrochene Verfügbarkeit sorgt.

AC-Fleet Verizon 5G: Speziell angefertigt für Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit

Zertifizierung für Verizon 5G Nationwide und Ultra Wideband, mit umfangreicher Abdeckung und überlegener Leistung selbst in ländlichen und abgelegenen Gebieten.

2 Zoll hohes All-in-One-Design mit niedrigem Profil, integriertem Modem, Antennen, GPS, Gigabit-Ethernet, und Wi-Fi 6 für eine optimierte Installation und weniger Kabelgewirr.

Hochleistungsarchitektur unterstützt Anwendungen mit niedriger Latenz und hohem Durchsatz, wie Echtzeit-Datenstreaming, Video und Live-Standortverfolgung.

Cloud- und lokale Tools für das Gerätemanagement vereinfachen Diagnosen, Firmware-Updates und flottenweite Konfiguration über ein zentrales Dashboard.

Netzwerkübergreifende eSIM-Funktion ermöglicht nahtloses, anbieterübergreifendes Failover für mehr Betriebszeit und Ausfallsicherheit.

Geringste Gesamtbetriebskosten durch vereinfachte Installation, geringeren Wartungsaufwand und weniger externe Komponenten.

AC-Fleet kann jetzt in den Vereinigten Staaten und Kanada in Schwarz und Weiß erworben werden.

Weitere Informationen finden Sie unter AirgainConnect Fleet.

Über Airgain, Inc.

Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG) mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, ist ein führender Anbieter fortschrittlicher drahtloser Konnektivitätslösungen, die bahnbrechende Innovationen in der 5G-Technologie vorantreiben. Wir sind bestrebt, leistungsstarke, kostengünstige und energieeffiziente drahtlose Lösungen bereitzustellen, die eine schnelle Markteinführung ermöglichen. Unsere Mission ist es, die Welt durch integrierte, innovative und optimierte drahtlose Lösungen zu verbinden. Unser vielfältiges Produktportfolio bedient drei Hauptmärkte: Unternehmen, Automobilindustrie und Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie unter airgain.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und X.

Airgain, AirgainConnect und das Airgain-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Airgain, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250403821575/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Martyn Gettings

+44 7831 158416

PR@airgain.co.uk