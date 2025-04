Motive und Telefónica haben erfolgreich einen Proof of Concept (PoC) abgeschlossen, der eine nahtlose Authentifizierung mithilfe der Number Verification API von GSMA Open Gateway demonstriert. Diese Lösung wurde erstmals auf dem Google Cloud-Stand während des Mobile World Congress Barcelona 2025 vorgestellt und ermöglicht eine sichere Authentifizierung ohne SMS-OTPs, wodurch Betrugsrisiken reduziert und die Benutzererfahrung verbessert werden.

Der Testlauf nutzte den Motive Entitlement Server (ES) und die Infrastruktur von Telefónica Spanien, um die CAMARA-API zur Überprüfung der Open-Gateway-Nummer mit dem TS.43-Operator-Token-Authentifizierungsmechanismus offenzulegen. Dieser Dienst wurde in den Firebase-Telefonnummernüberprüfungsdienst von Google integriert, um eine SIM-basierte Authentifizierung über sichere Token zu ermöglichen.

"Sicherheit und Einfachheit sind der Kern unserer digitalen Transformation", sagte Alexandre Harmand, Head of Networks bei Telefónica. "Durch die Überprüfung der Nummer zur Authentifizierung stärken wir das Vertrauen der Benutzer, reduzieren Betrug und verbessern das allgemeine Authentifizierungserlebnis für Kunden."

"Diese gemeinsame Anstrengung stärkt unsere Führungsposition im Bereich der Berechtigungsdienste", sagte Jeevithan Muttu, Vice President Product und R&D bei Motive. "Betreiber können durch nahtlose App-Authentifizierung sowie RCS-Aktivierung und sichere geschäftliche Nachrichtenübermittlung neue Einnahmequellen erschließen."

Für Telefónica unterstützt dieser Test seine Strategie, die Sicherheit der Kundenauthentifizierung zu erhöhen und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Das Interesse der Betreiber an der GSMA-Open-Gateway-Initiative wächst weiter. Mit Stand Februar 2025 hatten sich 72 Mobilfunkbetreiber zu GSMA Open Gateway APIs verpflichtet. Diese machen etwa 80 des Marktanteils im Mobilfunkbereich aus, was einem Anstieg von etwas mehr als 65 im Juni 2024 entspricht.

Sicherheitsschutz und Betrugsbekämpfung waren bisher die beliebtesten Anwendungen der GSMA Open Gateway APIs, die von Mobilfunkbetreibern und ihren Partnern eingesetzt wurden.

Motive ES ermöglicht die sichere, SIM-basierte Aktivierung umfangreicher Nachrichtenfunktionen bei gleichzeitiger effizienter Verwaltung der Bereitstellung großer Gerätezahlen. Es bietet außerdem umfassende Funktionen, die den sich ändernden Geschäftsanforderungen für primäre und sekundäre Mobilgeräte gerecht werden, und nutzt die neuesten Apple- und GSMA TS.43-Spezifikationen sowie die Automobil-GSMA AiD.02.

Über Motive

Motive ist ein erfahrener Anbieter von Entitlement-Funktionen und ein bewährter Marktführer im Bereich Geräte- und Servicemanagement. Motive hat mehr als 150 globale Einsätze und verwaltet über 1 Milliarde Geräte.

Motive unterstützt Betreiber bei der Verwaltung von Geräten in Festnetz-, Mobilfunk- und IoT-Netzwerken, maximiert die Infrastruktur und stellt Kommunikationsdienste der nächsten Generation bereit. Mit sicheren, skalierbaren und innovativen Technologien hilft Motive Mobilfunknetzbetreibern, das Endnutzererlebnis zu verbessern, Betriebsabläufe zu optimieren und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Besuchen Sie www.motive.com für weitere Informationen.

Über Telefónica

Telefónica ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen der Welt, gemessen an der Marktkapitalisierung und der Anzahl der Kunden. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Angebot und eine Verbindungsqualität, die über erstklassige Festnetz-, Mobilfunk- und Breitbandnetze bereitgestellt wird. Telefónica ist in 17 Ländern vertreten und bietet Zugang zu 356 Millionen Menschen weltweit. Das Unternehmen wächst und ist stolz darauf, ein differenziertes Erlebnis zu bieten, das sowohl auf seinen Unternehmenswerten als auch auf einer öffentlichen Position basiert, die die Interessen der Kunden verteidigt.

Telefónica ist in Spanien, Europa und Lateinamerika stark vertreten, wo das Unternehmen einen wichtigen Teil seiner Wachstumsstrategie konzentriert. Telefónica ist ein zu 100 börsennotiertes Unternehmen mit mehr als 1,5 Millionen direkten Aktionären. Die Aktien des Unternehmens werden an den Börsen in Spanien, London, New York, Lima und Buenos Aires gehandelt.

Besuchen Sie www.telefonica.com für weitere Informationen.

