Deutschland mangelt es an Krankenpflegepersonal. Bis 2025 wird mit einem Defizit von 150.000 Pflegekräften gerechnet, bis 2030 sollen 500.000 neue Pflegkräfte eingestellt werden. Um diese Herausforderung zu meistern hat sich BorderPlus, eine führende Plattform für Arbeitskräftemobilität, mit Onea Care zusammengetan. Ziel dieser Kooperation ist es, hochqualifiziertes Krankenpflegepersonal auf ethische Weise zu rekrutieren, zu schulen und in das deutsche Gesundheitssystem zu integrieren. Im Rahmen seines Einsatzes für die weltweite Arbeitskräftemobilität hat BorderPlus $10 Millionen für M&A-Initiativen bestimmt.

Weltweit gibt es 29 Millionen ausgebildete Krankenpflegekräfte, ein Achtel von ihnen würde gerne im Ausland arbeiten. Viele sehen sich jedoch ernsten Herausforderungen gegenüber. BorderPlus ändert diese Bedingungen, indem es faire, transparente und strukturierte Migrationsprozesse sicherstellt. BorderPlus ist darauf spezialisiert, Krankenpflegekräfte in seiner speziellen Schule auf internationale Karrieren vorzubereiten. Sie erhalten Intensivsprachkurse, kulturelle Orientierung und professionelle Weiterbildung, damit sie sich nahtlos in medizinische Einrichtungen in Deutschland integrieren können.

Zur Stärkung dieser Initiative hat sich BorderPlus mit Onea Care zusammengetan, einem zuverlässigen deutschen Personalvermittler für den Gesundheitsbereich, der sich einem fairen Einstellungsprozess verschrieben hat und deutsche Gesundheitseinrichtungen unter Berücksichtigung hoher ethischer Standards mit qualifizierten Fachkräften zusammenbringt.

Ayush Mathur und Mayank Kumar, Mitgründer von BorderPlus, sagten: "Unsere Partnerschaft mit Onea Care zeigt unseren Einsatz für die Unterstützung des deutschen Gesundheitssystems durch eine ethische, strukturierte Vorgehensweise. Wir priorisieren Transparenz und Nachhaltigkeit in Bezug auf Arbeitskräfte, damit sowohl die deutschen Gesundheitsdienstleister als auch international geschulte Krankenpflegekräfte profitieren. Wir werden die Kooperationen weiter ausbauen, um Arbeitskräftemangel mit verantwortungsvollen Rekrutierungspraktiken zu begegnen."

Leon Bauer, Gründer von Onea Care und Mitglied der deutschen Initiative für faire Rekrutierung, wiederholte diesen Gedanken: "Durch unsere Kooperation mit BorderPlus können wir gut geschulte, international qualifizierte Krankenpflegekräfte bereitstellen, um den wachsenden Bedarf in Deutschland zu decken. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für eine faire, transparente Einstellung im Gesundheitswesen."

Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Behebung des Mangels an Krankenpflegepersonal in Deutschland durch eine ethische, nachhaltige Rekrutierung. Durch die Kombination der Expertise von BorderPlus im Bereich der Arbeitskräftemobilität und die starke Branchenpräsenz von Onea Care wird sichergestellt, dass Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister Zugang zu hoch qualifizierten, international geschulten Krankenpflegekräften erhalten. Dies schafft die Grundlage für ein widerstandsfähiges, zukunftsfähiges Gesundheitspersonal in Deutschland.

Über BorderPlus:

BorderPlus ist eine Plattform für Personallösungen, die Fachkräfte insbesondere im Gesundheitsbereich in die Lage versetzt, sich internationale Karrieren aufzubauen. BorderPlus bietet über eine eigene Schule Sprachkurse, Weiterbildung, Hilfe bei Visaangelegenheiten und Beschäftigungsmöglichkeiten an, um einen nahtlosen Übergang in globale Arbeitsmärkte zu ermöglichen.

Über Onea Care:

Onea Care ist eine Personal- und Unternehmensberatung, die auf die Rekrutierung von Krankenpflegepersonal in Ländern außerhalb der EU spezialisiert ist. Im Namen deutscher Kunden suchen sie gezielt nach neuen Mitarbeitenden für den Gesundheitsbereich, schulen sie in ihren Heimatländern mithilfe von Kooperationspartnern und beaufsichtigen den gesamten Anerkennungsprozess. Onea Care setzt sich für die "faire Rekrutierung" von Bewerbenden ein und hat das Gütesiegel "Faire Anwerbung Pflege Deutschland" erhalten, das einen transparenten und ethischen Einstellungsprozess für Gesundheitsfachkräfte sicherstellt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250403794114/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Hena Doshi

Media Relations Manager, BorderPlus

+91 8097773639

hena.doshi@borderplus.co

www.borderplus.co