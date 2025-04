FUN-Kurs explodiert darum heute trotz Krypto-Crash um 52,46 %

Während die meisten anderen Kryptowährungen heute angesichts des Crashs hohe Verluste verzeichnet haben, scheint der FUN-Kurs bei seiner Reise gen Norden nicht mehr aufhaltbar zu sein. Was zu dieser Entwicklung geführt hat und ob sich nun noch ein Einstieg lohnt, soll der folgende Artikel aufzeigen.

Darum steigt der FUN-Kurs heute trotz des Krypto-Crashs um 52,46 %

Am heutigen Tage wurden die Finanzmärkte inklusive digitaler Assets von hohen Verlusten belastet. Während der US-Technologieindex Nasdaq 100 5,41 % seines Wertes verlor, waren es bei der Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes 5,02 %, sodass er jetzt noch mit 2,63 Bil. USD bewertet wird.

Bei diesem Blutbad haben fast alle Kryptowährungen rote Zahlen geschrieben. Im Gegensatz dazu erscheint der heutige Kursanstieg des FUN-Tokens, welcher bei 52,46 % liegt und somit beim Mehrfachen von dem vieler größerer Coins an einem Tage.

Einer der wichtigsten Faktoren für den hohen Anstieg des FUN-Kurses ist die heutige Listung des Coins als Future an der Kryptobörse Binance. Schließlich handelt es sich bei ihr um das mit Abstand führende Unternehmen in diesem Bereich.

FUN-Kurs | Quelle: CMC

So kam diese zuletzt auf ein tägliches Handelsvolumen von 22,87 Mrd. USD, was 0,36 % aller Spot-Kryptobörsen entspricht. Die nächste Exchange, Gate.io macht mit 7,27 Mrd. USD hingegen nur einen Bruchteil davon aus.

Ähnlich verhält sich dies bei den Nutzern, wobei Binance zuletzt 11.970.430 zählte. Dies sind zwar nur 0,45 % aller Spot-Börsen, dennoch wiederum deutlich mehr als der zweite Platz, OKX, die 5.575.920 erreichte.

In der Regel halten solche Anstiege von neu an führenden Kryptobörsen gelisteten Coins nur für wenige Tage. Angesicht des bärischen Sentiments könnte dies jedoch auch schon deutlich früher sein. Noch scheinen sich einige Trader hingegen auf eine der wenigen Chancen des heutigen Tages zu stürzen. Wir würden heute jedoch schon zur Vorsicht raten und maximal 3 Tage halten.

Jetzt FUN-Token über BW-Preisvergleich kaufen!

Was genau ist der FUN-Token?

Bei dem FUN-Token handelt es sich um eine im Jahr 2017 gestartete Kryptowährung, welche sich auf den Bereich dezentrale Glücksspiele fokussiert hat. Jedoch soll sie auch für Entertainment und Vernetzung sorgen. Dabei operiert die Plattform auf den beiden Blockchains von Ethereum und Binance Smart Chain (BSC).

Der Fun Token umfasst unter anderem eine Lotterie, ein Würfelspiel und ein Blackjack. Außerdem sind Glücksspiele für Telegram hinzugekommen, welche sich direkt über den Messenger spielen lassen.

Übersicht von FUN Token | Quelle: Website von FUN Token

Aufgrund des Multi-Chain-Ansatzes ist der FUN-Coin auf Ethereum und und der BSC als ERC-20 und BEP-20 vorhanden. Genutzt wird er auf der Plattform für unter anderem Transaktionen, Belohnungen, Anreize, Staking und Tresore, wobei Letztere für die Nutzer durch eine Sperrung zusätzliche Vorteile freischalten können.

Zudem nutzt er ein deflationäres Modell, bei dem 50 % der Gewinne quartalsweise vernichtet werden. Da der Preis von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, kann sich eine Verknappung der Coins förderlich auf den FUN-Kurs auswirken.

Jetzt frühzeitig in FUN-Coin investieren!

Mind of Pepe kann selbst in Bärenmärkte Chancen wie FUN aufspüren

In dem aktuellen Marktumfeld werden gerade auf der Long-Seite nur wenige Chancen für Investoren geboten. Beispiele wie der FUN-Kurs stellen in dieser Hinsicht die Ausnahme dar. Dennoch sollen diese künftig noch effektiver mithilfe der fortschrittlichen KI von Mind of Pepe aufspürbar sein.

Dafür wurde diese mit unterschiedlichen wichtigen Datenbanken verbunden, um daraus die wichtigsten Erkenntnisse für die Investoren zu bündeln. Schließlich müssen diese bei ihren Analysen viele verschiedene Parameter berücksichtigen, um nicht etwas Wichtiges zu übersehen, was sie hohe Gewinne oder Verluste kosten kann.

Deshalb wird der neuartige KI-Agent von Mind of Pepe unter anderem mit den sozialen Medien, den On-Chain-Daten, den Preisdaten, dem Sentiment und mehr gespeist, um schnell die chancenreichsten Muster zu identifizieren. Dabei soll er seine Vorgehensweise autonom verbessern, wobei auch das Team kontinuierlich Entwicklungsfortschritte veröffentlicht.

Aktuell werden laut den Updates die Prognosefähigkeit und Geschwindigkeit des KI-Agenten weiter optimiert, damit die Anleger noch besser anderen zuvorkommen können. Ebenso lassen sich die Erkenntnisse dank der hohen Interoperabilität auch mit einem Handelsroboter schnell umsetzen, um die Latenz zusätzlich zu verringern und die Gewinnchance zu steigern.

Zugriff auf die fortschrittliche KI erhalten ausschließlich die Inhaber des nativen $MIND-Coins. Dieser steht derzeit noch im Vorverkauf für einen rabattierten Preis in Höhe von 0,0036524 USD zur Verfügung. Dafür verbleiben fortan allerdings nur noch weniger als fünf Stunden, sodass die Zeit drängt. Zur Maximierung des Bestandes können diese für 288 % pro Jahr gestakt werden.

Jetzt Mind of Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.