Goldman Sachs kooperiert mit FlexTrade zur Verbesserung der Bereitstellung von Echtzeitdaten an die Käuferseite

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset-Ausführungs- und Auftragsmanagementsystemen, hat heute bekannt gegeben, dass die Echtzeit-Auftragsstatus-Updates (Order Status Updates, OSUs) von Goldman Sachs für algorithmische Aufträge über eine neue proprietäre API direkt in den OEMS-Order-Blotter von FlexTrade gestreamt werden können. Dadurch verändert sich grundlegend die Art und Weise, in der Goldman Sachs Daten an Kunden der Käuferseite liefert.

Diese Neuerung ist Teil der neuen Suite für Warnmeldungen und Datenanalyse in Echtzeit von Goldman Sachs, GS Alerts. Diese Lösung soll Kunden nahtlosen Zugriff auf Kennzahlen direkt aus ihrem EMS-/OMS-Blotter heraus geben. Das neue OSUs-Paket bietet Kennzahlen für Aufträge in entwickelten und aufstrebenden Märkten für EMEA-Aktien, einschließlich erwarteter Restmengen, geschätzter für den Abschluss reservierter Menge und durchschnittlicher Beteiligungsquote des Auftrags.

Die Verwendung einer neuen API zur Bereitstellung von OSU-Daten anstelle von FIX eröffnet neue Möglichkeiten dahingehend, wie oft und welche Art von Daten FlexTrade-Kunden bereitgestellt werden. Auf diese Weise wird unnötiger Overhead, der durch zusätzlichen Nachrichtenverkehr entstehen könnte, vermieden. FlexTrade normalisiert den Bereitstellungsmechanismus, um bestehenden OSU-Benutzern eine nahtlose Erfahrung zu bieten und gleichzeitig der Verkäuferseite eine gewisse Flexibilität zu geben.

Alex Harman, Managing Director bei Goldman Sachs, sagte: "Wir freuen uns, dass unsere OSUs jetzt über FlexTrade verfügbar sind. Das wird grundlegend verändern, wie wir der Käuferseite Daten bereitstellen, und Kunden mehr Transparenz und einen besseren Überblick über ihre Aufträge verschaffen. Bisher wurden Auftragsstatus-Updates über nicht standardisierte Formate und Kanäle bereitgestellt, was zu Herausforderungen bei der Bereitstellung führte und die Erfahrung der Käuferseite bei der Datennutzung beeinträchtigte. Daher haben wir uns entschieden, OSUs per API bereitzustellen, wodurch der Umfang der den Kunden zur Verfügung stehenden Daten über ein skalierbares und robustes Protokoll gesteigert wird."

Das neue OSU-Analyseangebot ist direkt in den OEMS-Order-Blotter von FlexTrade integriert, sodass keine Updates mehr über zusätzliche Bildschirme oder Chat-Tools notwendig sind. Kunden können ihre sichtbaren Kennzahlen entsprechend ihren individuellen Handelsanforderungen organisieren, da das gesamte Dataset im FlexTrade-Blotter in vorgegebenen Standardspalten verfügbar ist. Diese Kennzahlen müssen daher nicht mehr regelmäßig angefordert werden. Zudem lassen sich die OSU-Daten ähnlich wie herkömmliche Daten zum Auftragsstatus mit dem Warnmechanismus von FlexTrade und dem FlexAlgoWheel-Framework kombinieren. Erwartet ein Händler beispielsweise eine Restmenge, kann er Aufträge stornieren oder ersetzen oder dynamische Automatisierungsregeln erstellen, um die Beteiligungsquote via FlexAlgoWheel zu erhöhen.

Andy Mahoney, Managing Director, EMEA bei FlexTrade Systems, sagte: "Zu unseren Kunden zählen einige der weltweit größten, komplexesten Finanzinstitutionen, die regelmäßig hohe Mengen an Aufträgen und Ausführungen zu verzeichnen haben. Wenn zusätzliche Daten zu einem kritischen Handelsprotokoll hinzukommen, ist dies unnötig aufwändig und bremst die Innovation, egal wie wertvoll diese Daten für den Endnutzer sind. Durch die Bereitstellung von OSUs via API können Kunden jetzt schneller mehr Analysedaten erhalten, ohne einen Overhead bei Nachrichtenverkehr oder Protokollen zu bemerken. Jetzt können sie auf effiziente Weise ein umfassendes Dataset bekommen, durch das die Transparenz gesteigert, die Anpassung von Handelsstilen unterstützt und eine bessere Entscheidungsfindung gefördert wird."

Über FlexTrade

FlexTrade Systems ist ein Anbieter von maßgeschneiderten Multi-Asset-Ausführungs- und Auftragsmanagement-Handelslösungen für Finanzinstitute auf der Kauf- und Verkaufsseite. Durch enge Kundenpartnerschaften mit einigen der weltweit größten, komplexesten und anspruchsvollsten Kapitalmarktunternehmen entwickeln wir flexible Tools, Technologien und Innovationen, die unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Unsere weltweit verteilten Ingenieurteams konzentrieren sich auf anpassungsfähige Technologie und offene Architektur, um hochentwickelte Handelslösungen zu entwickeln, die sich automatisieren und an Ihre Geschäftsstrategien anpassen lassen.

Über Goldman Sachs

Goldman Sachs ist ein führendes Finanzinstitut, das einem großen und breit gefächerten Kundenstamm, darunter Konzerne, Finanzinstitute, Regierungen und Privatpersonen, verschiedenste Finanzdienstleistungen bereitstellt. Das 1869 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Büros in allen größeren Finanzmetropolen der Welt.

