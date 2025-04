Der Technologiekonzern verzeichnet erhebliche Kursverluste nach Ankündigung pauschaler Einfuhrabgaben, die besonders die chinesisch geprägte Lieferkette belasten.

Die Apple-Aktie geriet am Donnerstag massiv unter Druck und verzeichnete einen dramatischen Wertverlust von 9,16 Prozent im Handelsverlauf. Diese erhebliche Abwärtsbewegung des iPhone-Herstellers erfolgte im Kontext eines allgemeinen Ausverkaufs am amerikanischen Aktienmarkt, nachdem die Trump-Administration neue weitreichende Importzölle verkündet hatte. Die Maßnahme sieht vor, dass sämtliche in die USA eingeführten Waren pauschal mit einem Zollsatz von zehn Prozent belegt werden - ohne jegliche Ausnahmen. Für Apple, dessen Lieferkette stark von chinesischer Produktion abhängig ist, stellt dies eine besondere Herausforderung dar. Marktbeobachter befürchten, dass diese zusätzlichen Kosten entweder die Gewinnmargen des Technologiegiganten schmälern oder in Form höherer Preise an die Verbraucher weitergegeben werden müssen, was wiederum die Nachfrage dämpfen könnte.

Techsektor besonders stark betroffen

Die Turbulenzen beschränkten sich keineswegs auf Apple allein. Der gesamte Technologiesektor wurde besonders hart getroffen, wie der Absturz des Nasdaq um vier Prozent auf 18.810 Punkte verdeutlicht. Unter den Technologie-Schwergewichten musste auch Nvidia mit einem Rückgang von 6,78 Prozent erhebliche Einbußen hinnehmen. Ebenso verzeichnete Amazon einen Wertverlust von 7,8 Prozent. Die Handelsängste griffen zudem auf andere Branchen über, sodass der Dow Jones zum Handelsauftakt 2,7 Prozent verlor und auf 41.098 Punkte fiel. Der breiter gefasste S&P 500 rutschte um 3,4 Prozent auf 5.482 Punkte ab. Für Apple, das bereits mit Herausforderungen in seinem China-Geschäft zu kämpfen hat, kommen diese handelspolitischen Spannungen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Analysten betrachten die aktuelle Entwicklung mit wachsender Sorge, da der Technologiekonzern möglicherweise gezwungen sein wird, seine Lieferketten umzustrukturieren oder höhere Produktionskosten zu absorbieren.

