wO Börsenlounge: Microsoft | Tesla | SMA Solar - Gold und Cash gegen drohenden Aktiencrash!

Zwei Tage vor dem "Tag der Befreiung" in den USA steigt die Unruhe an den Finanzmärkten. Neue Äußerungen vonUS-Präsident Trump setzt die Märkte unter Druck. Sollten Anleger sich auf einen Aktiencrash vorbereiten?Goldpreis: Die Möglichkeiten fürs Depot Weltweit ziehen sich Anleger aus Aktien zurück und setzen verstärkt auf Gold. Der Goldpreis überschreitet am Morgen erstmals die Marke von 3.100 Dollar. Im frühen Handel erreicht eine Feinunze Gold mit 3.115,85 Dollar ein neues Rekordhoch. Das Edelmetall profitiert derzeit von anhaltendem Rückenwind, da es angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und Handelskonflikte als sicherer Hafen gilt. Mit einem Anstieg von 19 Prozent steuert …

