Drei Großinvestoren intensivieren ihr Engagement bei Cimg Inc. mit Anteilskäufen im Millionenbereich, während das Unternehmen strategische Übernahmen plant und Nasdaq-Herausforderungen bewältigt.

Die Aktie des Unternehmens Cimg Inc. verzeichnete kürzlich bedeutende Bewegungen, wobei mehrere Großaktionäre ihre Anteile erheblich aufgestockt haben. Am 18. März 2025 erwarben gleich drei maßgebliche Investoren zum Preis von 0,52 US-Dollar pro Aktie beträchtliche Aktienpakete. Dada Business Trading kaufte 2.529.236 Aktien für insgesamt rund 1,32 Millionen US-Dollar und übte zudem Optionsscheine zu einem Preis von 0,39 US-Dollar pro Aktie aus, was zu weiteren 3.333.333 Aktien führte. Joyer Investment Ltd., das Investmentvehikel von Liu Yumei, erwarb 3.074.590 Aktien für etwa 1,6 Millionen US-Dollar und übte ebenfalls Optionsscheine zum gleichen Ausübungspreis ein, wodurch zusätzliche 4.051.282 Aktien hinzukamen. Auch VMADE CO., LTD, vollständig im Besitz von Liu Xiaodong, beteiligte sich mit dem Kauf von 2.937.787 Aktien zu einem Gesamtwert von rund 1,53 Millionen US-Dollar. Diese Transaktionen zeigen das anhaltende Vertrauen der Großinvestoren in die Zukunftsaussichten von Cimg, obwohl die Aktie derzeit bei etwa 0,51 US-Dollar notiert und im vergangenen Jahr mehr als 63 Prozent an Wert verloren hat.

Strategische Neuausrichtung trotz Börsenturbulenzen

Parallel zu den Aktienerwerben hat Cimg Inc. mehrere strategische Schritte eingeleitet. Das Unternehmen steht kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme einer 51-prozentigen Beteiligung an Shanghai Huomao Cultural Development Co., Ltd., wofür 200.000 Aktien der eigenen Stammaktien ausgegeben werden sollen. Zusätzlich konnte Cimg erfolgreich eine private Platzierung im Wert von 10 Millionen US-Dollar abschließen, bei der Wandelanleihen mit einem jährlichen Zinssatz von 7 Prozent und einer einjährigen Laufzeit an nicht-amerikanische Investoren ausgegeben wurden. Auf der anderen Seite steht das Unternehmen vor Herausforderungen: Cimg erhielt eine Mitteilung der Nasdaq bezüglich der Nichteinhaltung des Mindestangebotspreises und einer verspäteten Einreichung des Jahresberichts, wofür dem Unternehmen eine Frist von 180 Tagen zur Behebung eingeräumt wurde. Zudem hat Assentsure PAC MaloneBailey, LLP als unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ersetzt, und Vorstandsmitglied Jian Liu ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Diese Entwicklungen deuten auf eine umfassende Umstrukturierung hin, während die Firma darum kämpft, ihre Börsennotierung zu erhalten.

