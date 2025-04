smartTrade Technologies ("smartTrade"), ein führender, global tätiger Anbieter von elektronischen Handels- und Bezahlplattformen für verschiedene Assets, hat heute ein strategisches Investment von TA Associates ("TA"), einer führenden globalen Private Equity Firma bekannt gegeben. David Vincent, CEO und Mitgründer von smartTrade sowie fast das gesamte Management Team werden beim Abschluss ebenfalls investieren. Dadurch möchten sie ihr Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens beweisen.

Der Hauptsitz von smartTrade befindet sich in Aix-en-Provence, Frankreich, und weitere Niederlassungen sind in London, Paris, Genf, New York, Toronto, Tokyo und Singapur ansässig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sichere, kostengünstige und technisch fortschrittliche End-to-End-SaaS-Lösungen, wodurch deren Handels- und Bezahlgeschäft wächst. Dank der Investition von TA sind weitere Produktinnovationen, geographische Expansion und skalierbares Wachstum möglich. Der Schwerpunkt liegt dabei auf KI-unterstützten Lösungen und Flexibilität in der Bereitstellung.

Nach der Beendigung der Transaktion wird Hg, ein führender Investor in europäische und transatlantische Software- und Dienstleistungsunternehmen, seine Mehrheitsbeteiligung an smartTrade gänzlich aufgeben. Die Beendigung der Transaktion hängt ab von gesetzlich vorgeschriebenen Beratungen mit dem Betriebsrat.

"Unsere Kunden stehen bei uns immer im Mittelpunkt. Dank dieser Partnerschaft mit TA werden wir in der Lage sein, ihnen innovative Handels- und Bezahlsysteme anzubieten. Auch das Management Team und ich werden investieren und damit zeigen wir, dass wir an die Zukunft des Unternehmens glauben," sagte David Vincent, CEO Mitgründer von smartTrade. "Wir sind Hg für deren strategische Unterstützung in den vergangenen fünf Jahren dankbar. Während dieser Zeit konnten wir unseren Umsatz verdoppeln, dank unserer ersten Akquisition unsere Präsenz in Nordamerika stärken und die Grundlage für skalierbares Wachstum schaffen. Nun möchten wir die nächste innovative Phase einleiten, zum Beispiel eine beschleunigte Implementierung von KI und mehr Flexibilität beim Hosting und in der Ausführung. Denn das entspricht den derzeitigen Bedürfnissen unserer Kunden."

"smartTrade hat sich als Vorreiter im Bereich elektronische Handels- und Zahlungstechnologie etabliert. Grund sind die marktführenden Lösungen, die innovative Kultur und das uneingeschränkte Engagement für den Erfolg der Kunden. Und das wird auch in Zukunft der Wachstumsmotor sein," sagte Max Cancre, Managing Director bei TA. "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit David und dem gesamten smartTrade-Team während das Unternehmen sich global ausweitet und die Kapitalmarktbranche voranbringt," fügte Morgan Seigler, Managing Director bei TA hinzu.

"Wir haben seit 2020 eng mit smartTrade zusammengearbeitet und haben sie in ihrem Bestreben, branchenführender Anbieter von moderner Handels- und Bezahltechnologie zu werden, unterstützt. Wir danken David Vincent und seinem Team für die beeindruckende Leistung und ihre innovativen Ideen. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute und weiteres Wachstum," sagte Sebastien Briens, Partner bei Hg.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. smartTrade wurde von Arma Partners beraten. Houlihan Lokey und Deutsche Bank waren die Berater von TA Associates.

Über TA

TA ist eine führende, global tätige Private Equity Firma, die sich auf das Wachstum von profitablen Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen investiert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf fünf Branchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Dienstleistungen. TA unterstützt Managementteams weltweit mit seinen fundierten Branchenkenntnissen und strategischen Ressourcen. So können Unternehmen nachhaltige Werte schaffen. Bis dato hat die Firma $65 Milliarden an Kapital aufgebracht und beschäftigt mehr als 150 Investmentexperten in ihren Büros in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong. Mehr Informationen über TA finden Sie hier: www.ta.com.

Über Hg

Hg unterstützt den Aufbau von branchenführenden Unternehmen, die ihren Kunden wichtige Softwareanwendungen und Workflow-Dienste anbieten, sodass die Prozesse automatisiert werden können. Typisch für diesen Bereich sind Digitalisierungstrends im frühen Entwicklungsstadium, die jedoch die Gestaltung von Arbeitsabläufen in Zukunft wesentlich beeinflussen werden.

Hg unterstützt Unternehmenslenker, die das Wachstum vorantreiben möchten, mit fundiertem Wissen über den Markt und mit hochwertigen operativen Ressourcen. Diese Unternehmen sollten gut investiert und stabil sein und viel Wert auf guten Kundenservice legen.

Hg verfügt in Europa über ein ausgedehntes Netzwerk und in Nordamerika über eine starke Präsenz. Das Unternehmen verwaltet mit seinen 400 Mitarbeitern Mittel von ungefähr $75 Milliarden und betreut ein Portfolio von 50 Unternehmen mit einem Gesamtwert von mehr als $160 Milliarden und ungefähr 115.000 Mitarbeitern. Deren Umsatz wächst kontinuierlich pro Jahr um mehr als 20 %.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

