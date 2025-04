Es ist ernst...: SILBER vor dem URKNALL? - Short-Squeeze, Angebotsdefizit und jetzt auch noch Zoll-HAMMER!

Anzeige / Werbung

Der Silbermarkt steht unter Hochspannung - und jetzt dreht auch noch Donald Trump den Zollhahn auf. Zölle auf Metallimporte sorgen weltweit für Turbulenzen. - und heizen den ohnehin angespannten Markt jetzt endgültig an!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nach dem Zollschock werden die Märkte sich nun erst einmal sondieren müssen, ob und wie hoch Gegenzölle erhoben werden. Aber schlussendlich wird sich an der Lagerknappheit von Silber in London nichts ändern, weshalb die Versorgung weiterhin rapide fragil ist.

Die Silberreserven der LBMA sind seit November 2024 um 128 Millionen Unzen gefallen - ein historischer Rückgang. Gleichzeitig steigen die COMEX-Bestände in New York, weil die USA dringend Ersatz suchen. Die heimische Produktion deckt gerade einmal 30 % des Bedarfs.

Industrie-Druck + Angebotsdefizit = explosive Mischung!

Der Bedarf durch Photovoltaik, KI, 5G und E-Autos nimmt rasant zu - doch die globale Produktion stagniert. Die Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) warnt:

"Das Silbermarktdefizit wird 2025 das fünfte Jahr in Folge bestehen bleiben."

"Short-Squeeze' möglich - Händler massiv verwundbar!

"Swap'-Dealer halten aktuell die größte Netto-Short-Position seit 2020. Kommt es zu Engpässen beim physischen Metall - etwa durch Panikkäufe oder Industrienachfrage - droht ein "Short-Squeeze' epischen Ausmaßes.



Zielbereich laut ANZ: 36,- bis 50,- USD pro Unze!

Trumps neue Zölle bringen die Finanzmärkte zum Kochen. Am 2. April 2025 verhängte der US-Präsident weitreichende Zölle auf Metallimporte. Auch Silber ist betroffen. Die Reaktion folgte auf dem Fuße:

Aktienmärkte Implodierten!

Silberpreis geriet ebenfalls stärker unter Druck sollte aber im Nachgang wieder explodieren!

Leasingraten steigen - physisches Metall wird knapp!

USA droht Versorgungskrise - 190 Mio. Unzen müssen jährlich importiert werden!

Das Timing ist brisant: Die US-Produktion sinkt, während neue Handelsbarrieren der zwei wichtigsten Lieferländer Mexiko und Kanada aufgebaut werden.

Keine nennenswerte Produktionsausweitung in Sicht!

Nur rund 25 bis 30 % des weltweiten Silbers stammen aus primären Silberminen. Selbst bei einem Silberpreis von 50,- USD ist kurzfristig kaum zusätzliches Angebot zu generieren - es fehlt an Projekten, Investitionen, Infrastruktur. Der Markt ist trocken! Aber genau hier kommt jetzt ein sehr interessanter Primärer-Silber-Produzent ins Spiel, der sich gerade MEGA-Positioniert, um seine Produktion zu erweitern!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung -

Endeavour Silver: Ein SILBER-GIGANT formiert sich - Expansion nach Peru + MEGA-Projekt auf der Zielgeraden!

Während viele Player der Branche auf der Stelle treten, zündet Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) die nächste Wachstumsstufe - und katapultiert sich mit exzellenter Präzision in eine neue Liga!

"Terronera': DIE Produktionsmaschine steht in den Startlöchern!

Zwei bahnbrechende News innerhalb weniger Tage zeigen: Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) mutiert zu einem Multi-Millionen-Dollar-Produzent mit echter globaler Schlagkraft. Der Countdown läuft unerbittlich und mit jeder weiteren Bau-Woche nähert sich die "Terronera'-Mine in Mexiko ihrem Produktionsstart! Und was hier entsteht, ist nichts weniger als ein zukünftiger Cashflow-Gigant! Über 80 % des Projekts sind abgeschlossen, die Infrastruktur steht, und die Mechanik-Teams bringen das Herz der Anlage in Wallung, was bedeutet, dass die Erzaufbereitungsanlage ist fast vollständig installiert ist.

Quelle: JS Research GmbH

Damit das Unternehmen "fully on track' für den Produktionsstart im vierten Quartal dieses Jahres. Das bestätigt der erweiterte Blick auf das schon geleistete:

Die Verarbeitungsanlage ist zu 91 % fertiggestellt!

Die mechanische Installation ist fast vollständig hergestellt!

Die elektrische Infrastruktur ist zu 74 % fertig, mit finalem Anschluss bis Juni!

Die Bauarbeiten unter Tage schreiten ebenfalls bestens voran, da schon mehr als 10 km Tunnel fertiggestellt sind!

Besonders wichtig: Das Kapitalbudget ist weiterhin im Soll, mit 242 Mio. USD - ein seltener Lichtblick in einer Zeit global steigender Baukosten.

"Terronera' der Gamechanger schlechthin!

Niedrige "All-in Sustaining Costs', ein hochgradiges Erzprofil und eine Lebensdauer von über einem Jahrzehnt - das ist die Definition von Profitabilität im Silbergeschäft. Mit prognostizierten 3,3 Millionen Unzen Silber und 33.000 Unzen Gold pro Jahr sowie niedrige Gesamtförderkosten von unter 2,- USD pro Unze Silberäquivalent wird dieses Projekt über mindestens 10 Jahre massiven Cashflow generieren!

Jetzt noch PERU-POWER: Langfristiger Hebel auf Ressourcen und geografische Expansion!

Und als wären das nicht genug Highlights, lässt Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) nochmal richtig seine Muskeln spielen: Für 129 Mio. USD übernimmt man die peruanische Firma Minera Kolpa S.A. - ein Deal, der strategische Weitsicht und unternehmerische Kühnheit perfekt vereint.

Quelle: Endeavour Silver

Das "Kolpa'-Projekt im "Huachacolpa'-Distrikt, das damit in den Besitz von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) übergeht, bringt nicht nur bestehende Ressourcen und eine bestehende Verarbeitungsanlage mit 600 Tonnen Tageskapazität mit, es öffnet sogar die Tür in einen der rohstoffreichsten Staaten Südamerikas. Peru ist kein unbekanntes Terrain für große Minen und Deals, die bereits Geschichte geschrieben haben, und Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) schreibt jetzt seine eigene!

Mit dem Erwerb von "Kolpa' sichert sich das Unternehmen nicht nur unmittelbares Explorationspotenzial auf über 27.000 Hektar Land, in einem Gebiet mit jahrzehntelanger Bergbautradition und enormem Explorationspotenzial, sondern positioniert sich für eine zweite genehmigte Produktionssäule jenseits von Mexiko. Skalierung, Diversifikation, strategische Tiefe - das ist das neue Mantra bei Endeavour. Und mit "Kolpa' ist Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) auch hier schon relativ kurzfristig in der Lage ist, seine Produktions-Pipeline zu verstärken.

Quelle: Endeavour Silver

Was zusätzlich beeindruckt, ist die Finanzierungsstruktur dieser Übernahme: Clever, günstig, skalierbar! Der Gesamtkaufpreis beläuft sich wie bereits erwähnt auf bis zu 129 Mio. US-Dollar. Davon werden 35 Mio. USD in bar bei Abschluss entrichtet, 50 Mio. USD in Endeavour-Aktien und bis zu 44 Mio. USD als leistungsabhängige Zahlungen, je nach Fortschritt der Projektentwicklung (Meilensteinzahlungen).

Quelle: JS Research GmbH

Diese Finanz-Struktur ist aus Investorensicht ideal. Denn sie verspricht nur eine minimale Verwässerung durch den hohen Aktienanteil, einen relativ geringen Cash-Abfluss "upfront' und vor allem keine riskante Vollzahlung ohne Gegenleistung!

Zusätzlich bringt "Kolpa' ein erfahrenes Team mit tiefem lokalen "Know-how' ein - eine unschätzbare Ressource in Peru, wo Beziehungen und Genehmigungsprozesse über Erfolg und Misserfolg entscheiden können.

Next Stop: MULTI-ASSET SILBERPLAYER!

Was bedeutet das für Investoren? Ganz einfach: Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) spielt nicht mehr in der Junior-Liga. Mit "Terronera' auf dem Sprung zur Produktion und der Expansion nach Peru bereitet sich das Unternehmen auf seinen ganz eigenen "Supercycle' vor.

Zwei Länder, mehrere Kernprojekte, mehrere Wachstumstreiber - und ein Silbermarkt, der sich anschickt, neue Höhen zu erklimmen. Dazu ein erfahrenes Management, das bereits bewiesen hat, wie man Minen in Produktion bringt - und daraus "Shareholder Value' generiert.

Quelle: Endeavour Silver

Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N) Transformation zum internationalen "Mid-Tier'-Produzenten hat begonnen! Mit dem bald produktionsbereiten "Terronera'-Projekt und dem Einstieg in den Hochpotenzialmarkt Peru ist diese Firma strategisch so stark positioniert wie nie zuvor. Das Unternehmen transformiert sich vom reinen Mexiko-Explorer zu einem zweiländrigen Silber-Schwergewicht mit multiplem Hebel auf den Silberpreis.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/silver-special-why-2025-could-be-the-year-of-breakout-and-which-stocks-will-benefit/

Fazit: "Terronera' vor Cashflow und der große "Big Bang' in Peru!

Der globale Silbermarkt hat seine Balance verloren. Geopolitische Spannungen verschärfen sich, Zölle verengen die Handelswege, und industrielle Großverbraucher saugen die physischen Bestände in einem Tempo leer, das kaum noch kompensiert werden kann. Während "Swap'-Händler auf der falschen Seite des Handels sitzen, die Lager in London auf historische Tiefststände rutschen und die USA vor einer echten Versorgungskrise stehen, hat sich Silber unbemerkt in eine hochexplosive Anlageklasse verwandelt. Die Lunte ist gezündet - und jeder, der jetzt noch glaubt, Zeit zu haben, wird vom Momentum überrollt. Silber ist nicht mehr nur ein Edelmetall. Es ist der Brandbeschleuniger der neuen Finanzrealität.

ANZ bringt es so auf den Punkt:

"Silber ist unterbewertet. Die Risiken eines "Short-Squeeze' steigen. Die Versorgung ist angespannt. Die Zeit für Bewegung ist jetzt."

Für Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) bedeutet dass, wenn "Terronera' startet und Peru zündet, wird man sich an diese Phase so erinnern: Als der Markt noch geschlafen hat - hat Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) längst geliefert.

Die Aktie hat unserer Meinung nach Potenzial, sich in den kommenden 12 bis 24 Monaten zu verdoppeln - und das ist nicht übertrieben, sondern basiert auf konkreten Fundamentaldaten, Projekten mit Bau- und Bohrfortschritten, niedrigen Produktionskosten und einem dynamischen Marktumfeld.

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) ist genau JETZT dabei, sein nächstes Kapitel aufzuschlagen. Silber läuft - und Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) läuft vorne vorweg.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Endeavour Silver, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Endeavour Silver, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 03. April 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Endeavour Silver, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Endeavour Silver, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC AG. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Endeavour Silver im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Endeavour Silver halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,XD0002747026,XD0002746952