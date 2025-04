Am Donnerstag ging es mit der DHL-Aktie kräftig bergab. Indes erwartet Tobias Meyer, der Vorstandschef des Logistikers, in Reaktion auf das angekündigte US-Zollpaket eine zunehmende Komplexität des Welthandels. "Die Handelsrouten werden sich verändern, und sie werden komplexer werden", so Meyer. Am Mittwochabend hatte US-Präsident Trump seine zuvor wochenlang angedrohten Zoll-Pläne präsentiert. Demnach belegen die USA ab Samstag Einfuhren aus allen Ländern pauschal mit Zöllen von zehn Prozent. Zudem ...

