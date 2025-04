© Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON - SVEN SIMON

Die Wall Street erlebt den schlimmsten Einbruch seit dem Pandemiejahr 2020. Trumps Zollhammer schockt die Märkte. Ein Analyst spricht von einer " riesigen Verkaufswelle". Erleben wir den Beginn eines neuen Bärenmarktes?Die US-Börsen haben am Mittwoch ihren größten Tagesverlust seit dem Pandemiejahr 2020 erlitten. Der S&P 500 brach um 4,8 Prozent ein - so stark wie zuletzt im Juni 2020 - und vernichtete damit rund 2,5 Billionen US-Dollar an Marktwert. Auslöser des jüngsten Crashs war die Einführung umfassender Importzölle durch US-Präsident Donald Trump. Er verhängte mit sofortiger Wirkung umfassende Importzölle: 10 Prozent auf alle Einfuhren in die USA, mit zusätzlichen Aufschlägen auf …