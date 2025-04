DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

TRUMP-KURS - DIW-Präsident Marcel Fratzscher hat die nächste Bundesregierung zu einem harten Kurs gegenüber US-Präsident Donald Trump aufgefordert. "Die nächste Bundesregierung darf nicht einknicken und den Forderungen Donald Trumps nachgeben. Eine Stärkung Europas und ein Gegenhalten mit gleichhohen Zöllen sind die beste Antwort, auch für die deutsche Wirtschaft", sagte Fratzscher der Rheinischen Post. "Die nächste Bundesregierung darf nicht kurzsichtig handeln, sondern muss verstehen, dass dies jetzt der Zeitpunkt ist, Donald Trump die Stirn zu bieten und ihn in seine Grenzen zu weisen", betonte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). "Trump hat mit den Zöllen gegen fast die gesamte Welt einen großen Fehler begangen und dies ist die Chance für die EU, offene Märkte zu sichern und den Welthandel zu schützen." (Rheinische Post)

EU-GEGENZÖLLE - Die EU hat sich ein Fenster von vier Wochen Zeit gegeben, um Donald Trump zu überzeugen, die Zölle von 20 Prozent zurückzuziehen. Eine Vergeltung soll es vor Ende April nicht geben. Brüssel werde Maßnahmen vorbereiten, aber diese zunächst in der Hoffnung zurückhalten, dass eine Verhandlungslösung erreicht werden kann, sagten zwei EU-Vertreter der Financial Times. Ein dritter sagte, es sei möglich, dass Trump wegen des wirtschaftlichen Schadens noch eine Kehrtwende macht, so wie er es früher getan hat. (Financial Times)

